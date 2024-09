Sempre muita associada a gripes, resfriados ou alergias, a sinusite também pode ser causada por problemas dentários. Implantes, extrações, problemas de gengiva (periodontais), assim como de canal (endodônticos), ou até mesmo cirurgias no osso maxilar e enxertos ósseos, tudo isso pode ocasionar a inflamação dos seios paranasais, gerando aqueles sintomas típicos, como nariz entupido, dor de cabeça e sensação de pressão na face.

Trata-se da chamada sinusite odontogênica, que decorre justamente da proximidade das raízes dos dentes superiores com os seios da face. Isto é, as cavidades do nariz por onde passam o ar que respiramos, conforme explica Juliana Mussi, cirurgiã buco-maxilo do Hospital Paulista, especializado na saúde do ouvido, nariz e garganta.

"Devido à proximidade das raízes dos dentes superiores posteriores com o seio maxilar, que é o maior seio paranasal e está localizado exatamente na maxila, quando ocorre alguma inflamação, infecção ou mesmo lesão óssea nessa região, o caso pode evoluir para uma sinusite odontogênica. Embora a recorrência seja menor do que a da sinusite comum, a estimativa é que de 10% a 12% dos casos registrados sejam de origem odontogênica. Portanto, não é algo tão raro, ainda que poucas pessoas saibam", observa a cirurgiã.

Casos de repercussão

Na imprensa, casos graves desse tipo de infecção já foram noticiados, inclusive envolvendo personalidades da mídia. Em 2017, a modelo Renata Banhara ficou internada e teve que passar por cirurgias por conta de uma bactéria que se alojou em seus dentes após um tratamento de canal. A infecção teria se espalhado pelos seios da face e, posteriormente, atingido tecidos do cérebro da modelo.

Situação semelhante (embora bem menos grave) ocorreu com a apresentadora Sílvia Abravanel, em 2015, que na época passou a ter fortes dores de cabeça, de forma recorrente, e acompanhadas de sintomas típicos de sinusite. O problema, após uma longa investigação, foi verificado e teve origem em um procedimento de canal que ela havia feito anteriormente, que gerou um cisto e inflamou, provocando todas esses efeitos.

Diagnóstico e tratamento

Juliana explica que o diagnóstico da sinusite odontogênica envolve a realização de uma anamnese detalhada e cuidadosa e um exame físico extraoral e intraoral bem realizado. O uso de exames por imagem também pode fornecer informações valiosas no diagnóstico de sinusite maxilar odontogênica.

"Um aspecto que é muito peculiar da sinusite odontogênica é que os sintomas se manifestam em apenas um lado da face. Portanto, é algo sempre a ser observado, além de outros sintomas, como dor nos olhos, gotejamento pós-nasal, mau odor e dor de origem dentária, que também costumam ser relatados.”

O tratamento, por sua vez, costuma se dar a partir do uso de medicamentos e spray nasais, a fim de solucionar a origem do problema que afeta o seio da face. Mas há casos que exigem maior atenção – conforme explica a especialista.

"Algumas situações requerem intervenção, com cirurgias endoscópicas. Nesses casos, é de extrema importância que haja uma relação interdisciplinar entre cirurgião buco-maxilo, dentista especialista e otorrinolaringologista. Também é importante ressaltar que a não eliminação do fator causal irá provocar uma recidiva frequente onde o tratamento inadequado pode progredir para uma variedade de complicações", afirma.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia