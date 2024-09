Para manter o coração saudável, levar um estilo de vida saudável pode ajudar a manter a pressão arterial, colesterol e níveis de açúcar no sangue normais, diminuindo o risco de doenças cardíacas. Além disso, exames cardiovasculares de rotina – o check-up – são fundamentais. Por meio deles é possível detectar problemas de forma precoce, ou antes que apareçam, aumentando as chances de sucesso na prevenção, no tratamento e na cura.





A frequência dos check-ups pode variar de acordo com o histórico familiar, o estilo de vida e a idade. Uma criança que nasce numa família de hipertensos, por exemplo, deve ter controladas a pressão e as taxas de colesterol. Inserindo desde cedo hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e atividade física, há chance de impedir que a doença se manifeste.





Em geral, a partir dos 40 anos é recomendável passar por uma bateria anual de exames. E, para quem vai começar uma atividade física, seja qual for, é fundamental fazer ao menos um teste de esforço, o ergométrico, com intervalo de dois anos. O médico deve determinar a melhor frequência para cada caso, bem como a lista de exames de cada paciente, de acordo com suas necessidades, histórico familiar e gênero.





Estão entre os exames do check-up básico cardiológico:





- Glicemia de jejum: mede o nível de açúcar no sangue e serve para fazer o diagnóstico de hipoglicemia ou hiperglicemia





- Hemoglobina glicada: também mede a glicose no sangue, avaliando o consumo médio de açúcar dos últimos 90 dias





- Hemograma completo: avalia a situação das células sanguíneas e serve para fazer o diagnóstico, ou mesmo o controle, da evolução de várias doenças





- Creatinina: sua função principal é mostrar como está o funcionamento dos rins





- Ureia: é um complemento do exame anterior e também avalia a função dos rins





- Potássio e sódio: saber a quantidade destas duas substâncias permite também avaliar a função renal, o equilíbrio ácido/básico, a função neuromuscular e o comportamento da pressão arterial





- Triglicérides: mostra como está o metabolismo das gorduras no corpo e também indica fatores de risco para doenças cardiovasculares





- Colesterol total e frações: avalia a quantidade de colesterol e também os seus subtipos na circulação, como o HDL (colesterol bom) e LDL (colesterol ruim). É fundamental para ajudar o médico a calcular o risco de doenças cardiovasculares e entupimentos nas artérias causadas pelo colesterol alto





- TSH - hormônio tireoestimulante: serve para saber como está a função da tireoide





- T4 livre: outro exame cuja função é entender como está o funcionamento da glândula tireoide





- Urina tipo 1: analisa o PH, as proteínas, a densidade e outros componentes da urina para investigar a presença de infecções ou disfunções do sistema urinário. É fundamental no controle de doenças hipertensivas e metabólicas





- Eletrocardiograma: mede atividade elétrica do coração ao observar o ritmo, a quantidade e a velocidade de suas batidas. É fundamental para detectar doenças como arritmia, infarto, entre outras





- Ecocardiograma: é um ultrassom do coração e permite ao médico entender como está o coração do paciente. São indicados, além do fluxo sanguíneo, dados como o tamanho, a forma das válvulas, a espessura do músculo e sua capacidade de funcionamento. Também permite conhecer o estado dos grandes vasos do coração, da artéria pulmonar e da aorta





- Teste ergométrico ou de esforço: revela como o coração se comporta ao ser submetido a esforço físico. São medidas a frequência e o ritmo cardíaco, além da pressão arterial e outros parâmetros cardiológicos

Vale lembrar que a prevenção não se resume aos exames. Também é preciso uma mudança no estilo de vida. É fundamental adotar uma rotina de exercícios, alimentar-se com disciplina e atenção, mantendo um peso saudável, e tentar combater o estresse.



