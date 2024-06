Abordar a saúde em conjunto pode efetivamente fortalecer a comunicação entre o casal, auxiliando a compreender melhor as necessidades e preocupações um do outro

O Dia dos Namorados, nesta quarta (12/6), é hora de troca de presentes, jantares românticos e gestos de carinho, mas pode ser também uma oportunidade para expressar amor e preocupação de uma maneira inovadora: através de um check-up de saúde a dois. Cuidar da saúde da pessoa parceira é uma forma significativa de demonstrar afeto.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 70,6% dos brasileiros não realizam check-ups regularmente. "A realização de exames preventivos é importante por diversos fatores. Através deles podemos realizar diagnóstico precoce de doenças crônicas prevalentes, como diabetes e hipertensão arterial. Esses exames também são fundamentais para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres”, afirma o urologista do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM), Rodolfo Bandeira.





Geralmente, é comum que as mulheres tenham o hábito de realizar exames periódicos e mantenham um acompanhamento médico regular, enquanto os homens costumam negligenciar essas práticas, seja por falta de tempo, desconhecimento ou até mesmo por questões culturais. No entanto, é igualmente importante que eles também adotem cuidados preventivos com a saúde.





“Um estudo divulgado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida revelou que 62% dos homens brasileiros e 73% dos latino-americanos só visitam o médico quando têm sintomas insuportáveis, ou seja, quando as doenças já estão instaladas e piorando sua qualidade de vida. Alguns motivos para isso são o estigma e a vergonha, falta de informação, medo do diagnóstico e pressão social”, explica o médico.





Não há como negar que são inúmeros os benefícios dessa ação, quando feita em dupla. Abordar a saúde em conjunto pode efetivamente fortalecer a comunicação entre o casal, auxiliando a compreender melhor as necessidades e preocupações um do outro. Se há planos de ter filhos, por exemplo, um check-up pode ser crucial para identificar possíveis problemas de fertilidade.





“A experiência conjunta pode também aliviar o estresse e a ansiedade, muitas vezes associados às consultas médicas. Não só isso, ao cuidar da saúde juntos e frequentemente, o casal cria uma sensação de compartilhamento de responsabilidades, o que contribui positivamente para o fortalecimento do vínculo afetivo”, reforça o urologista.





A realização do check-up conjunto pode ainda potencializar a intimidade e a vida sexual do casal, fortalecer a confiança mútua e impulsionar a autoestima de ambos. Não só isso, pode também promover a conscientização sobre a importância da prevenção e possibilitar a detecção precoce de eventuais problemas de saúde.





“A atividade incentiva o apoio mútuo para adotar hábitos saudáveis e seguir tratamentos médicos, facilitando a adesão às recomendações médicas. Certas condições de saúde, como doenças infecciosas e hereditárias, podem afetar ambos os parceiros e, com os exames, fica mais fácil a detecção e tratamento rápido”, complementa Rodolfo.





Quando fazer?





Os check-ups de saúde em casal podem ser realizados em diferentes momentos da vida. Idealmente, os adultos, independentemente de ser um casal ou não, devem realizá-los anuais ou bianuais, seguindo a recomendação médica e considerando o estado geral de saúde.





Mas, pensando especificamente em cônjuges, é também recomendado fazer um check-up antes de grandes eventos de vida, como casamento, planejamento de filhos ou antes de iniciar um novo tratamento de fertilidade. Isso porque esses marcos significativos na vida do casal podem trazer mudanças físicas e emocionais, tornando essencial garantir que estejam em boa saúde.





Conforme o urologista, se um ou ambos os parceiros notarem sintomas ou tiverem preocupações específicas de saúde, um check-up imediato pode ser necessário.





“Para casais com histórico familiar de doenças como diabetes, câncer ou problemas cardíacos, é prudente realizar check-ups regulares e específicos para essas condições. A genética desempenha um papel importante na nossa saúde, portanto, estar ciente desses riscos pode ajudar na prevenção e no tratamento.”





Certas fases da vida também exigem atenção especial. Para as mulheres, a menopausa é um período importante para monitorar a saúde, enquanto os homens devem estar atentos à saúde da próstata à medida que envelhecem.





Planejamento conjunto





Para combinar a realização de um check-up de saúde com a pessoa que está ao lado, é importante começar com um planejamento conjunto. Para isso, talvez seja interessante marcar em torno do Dia dos Namorados, de aniversários ou outros eventos recorrentes já presentes no calendário do casal.





Nesse momento, é fundamental ser proativo ao agendar as consultas com antecedência e, se possível, no mesmo dia. Isso minimiza interrupções nas rotinas diárias e facilita o processo.





Ademais, ofereçam suporte mútuo durante todo o processo e encorajem um ao outro a seguir com os agendamentos e realização dos exames. “Incorporar check-ups de saúde, exercícios regulares e manter uma dieta saudável são algumas das práticas essenciais para a saúde do casal. Essas rotinas, sem dúvidas, não só melhoram a saúde individual, mas também fortalecem o relacionamento”, aponta o médico.