Uma pesquisa da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, envolvendo 10 mil americanos com idades entre 20 e 50 anos, revelou que 52% dos participantes já passaram o Dia dos Namorados com um(a) ‘amigo(a) com benefícios'. Contudo, a sexóloga, especialista em educação para a sexualidade pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/SC), Claudia Petry, faz um alerta importante. “A sugestão só vale para aqueles que têm o mesmo objetivo: vivenciar momentos de prazer com alguém especial, mas sem expectativas de uma relação formal. Se o propósito está bem alinhado, é só marcar e se esbaldar”, diz Claudia, que é membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH).





A especialista cita cinco vantagens de celebrar o Dia dos Namorados com a amizade colorida:





Não ter obrigação de dar presentes: você até pode levar uma surpresinha, mas será por opção, não por obrigação, diferente do que ocorre entre os casais. “Vale desde um toy erótico a uma caixa de chocolates, itens que, por acaso, serão muito bem aproveitados a dois”, brinca Claudia Petry.



essa será uma ótima oportunidade de assistir aos filmes que vocês adoram, mas nunca conseguem ver. Peguem o cobertor, um balde de pipoca e mergulhem no streaming.Para apimentar a sessão, intercalem com filmes eróticos, mas evitem os pornôs. A diferença? “Os eróticos exploram a sensualidade de forma provocante e instigante, dando espaço à imaginação. Já os pornôs se resumem ao habitual sexo explícito. Se a ideia é ter um dia atípico, o erotismo será muito bem-vindo”, aconselha Claudia Petry.segundo a terapeuta sexual, entre os casais formais, parece que quase tudo tem que ser programado (inclusive o sexo). “Com filhos, então, fazer algo sem planejamento é impensável. Portanto, aproveitem a oportunidade e façam o que vier à cabeça”.

Leia: Namorados abusivos: sinais que podem configurar abuso e violência



Vale um bate-volta para a praia (ou mesmo decidir passar a noite em uma pousada à beira-mar), revisitar pontos turísticos e tirar várias fotos, e até estripulias de adolescente, como sair na chuva.





“Se o motel surgir no roteiro, optem por um hotel, de preferência, bem sofisticado, para fazer jus à data especial. O dinheiro está curto? Economizem no mês seguinte. Aventuras como essa não têm preço”, argumenta.





Conhecer um lugar excêntrico: segundo a sexóloga, uma das vantagens da amizade colorida é poder sugerir experiências com uma espontaneidade que dificilmente se tem em uma relação monogâmica.





"Entre um casal, tudo deve ser conversado antes. Por exemplo, um convite mais ousado, feito subitamente, pode ser mal interpretado e resultar em briga, seja por ciúme, desconfiança ou qualquer outra razão, dependendo da proposta feita”.





Por isso, aproveitem a liberdade que a amizade colorida proporciona. “Usem a criatividade e pensem em lugares diferentes, curiosos, como uma casa de swing ou uma balada gay. O ideal é optar por uma experiência que nenhum dos dois tenha vivenciado e, claro, definir antes os respectivos objetivos, para evitar possíveis situações desconfortáveis”, pontua Claudia Petry.

Leia: Sugar babies: BH tem 305 mil jovens mulheres em relações com homens maduros





Ser você mesmo(a): uma pesquisa da Universidade de Rochester, em Nova Iorque, analisou 100 casais (em relacionamentos estáveis, acima de dois anos) e 100 ‘casais’ declarados como ‘amigos com benefícios’ há mais de dois anos. O estudo concluiu que os amigos com benefícios tinham mais cumplicidade do que os casais formais, relatando maior facilidade em compartilhar pensamentos, sentimentos e experiências íntimas.





“Se vocês se escolheram para ter uma amizade colorida é porque, além de atração física, existe afeto, parceria, confiança e uma conexão ímpar. E, como não há regras para o Dia dos Namorados, não hesitem em celebrar a relação de vocês, sem julgamentos, pressões e rótulos”, sugere Claudia Petry.