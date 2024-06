O estado de Minas Gerais está entre as regiões que mais acumulam usuários da plataforma de relacionamento sugar MeuPatrocínio, com 1.344.078 pessoas. Os dados são de uma pesquisa divulgada pela empresa e destacam que Belo Horizonte, a cidade mais populosa de Minas, acumula mais de 359 mil usuários que integram o site.



"Milhares de jovens mulheres escolheram abraçar esse estilo de vida que tem estado sob os holofotes da mídia devido ao seu grande crescimento. Ao deixarem para trás as complexidades das relações tradicionais, essas pessoas passam a vivenciar a praticidade e a transparência, fundamentos essenciais no mundo sugar", destaca O especialista em relacionamentos da plataforma, Caio Bittencourt.

Ainda segundo a pesquisa, o número de "sugar babies" mulheres é superior a 227 mil e o de "sugar babies" homens é acima de 78 mil, apenas na cidade de Belo Horizonte. Já o total no estado todo ultrapassa 844 mil. O termo "sugar baby" é utilizado para definir jovens, em sua maioria mulheres, que buscam um relacionamento com pessoas mais maduras e bem-sucedidas, que as possibilitem conhecer o mundo com viagens, presentes e mentorias.

Quanto aos "sugar daddies", que são homens maduros e bem-sucedidos que gostam de compartilhar suas riquezas, conhecimentos e momentos com suas "sugar babies", totalizam 45.544 usuários na região de Belo Horizonte e, no estado todo, somam mais de 153 mil. Os dados também revelam que os "sugar daddies" de Belo Horizonte possuem uma renda mínima de 73 mil reais.

"Somos uma referência nesse estilo de relação. Nossa plataforma conta com relatos verídicos e de sucesso de mulheres que transformaram suas vidas ao encontrarem 'sugar daddies' que lhes proporcionaram luxo e conforto. Além disso, é claro, puderam apreciar a maturidade de homens bem vividos e experientes, o que torna tudo mais atraente", indica o especialista.