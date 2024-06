Quantas vezes você já se pegou esfregando os olhos por cansaço, coceira ou pelo alívio momentâneo que parece reconfortante? Esse hábito comum pode ter consequências que vão além do desconforto imediato. “Durante o Junho Violeta, mês dedicado à conscientização sobre o ceratocone, é fundamental esclarecer se essa prática aparentemente inofensiva pode realmente causar essa doença ocular”, afirma a especialista em ceratocone da oftalmologia do Hospital Felício Rocho, Marina Velloso.





O que é ceratocone?





Conforme a médica, trata-se de uma doença ocular que provoca a deformação da córnea, a camada transparente e protetora do olho. Essa condição faz com que a córnea fique mais fina e assuma um formato cônico, o que compromete a visão e pode causar astigmatismo e miopia. Segundo dados do Ministério da Saúde, a enfermidade atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil e pode afetar ambos os olhos de maneira assimétrica. Em casos avançados, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica para corrigir a deformidade ou até mesmo o transplante de córnea.



Medidas preventivas



Segundo especialistas, esfregar os olhos de forma intensa e frequente pode, de fato, contribuir para o desenvolvimento do ceratocone. “Quando esfregamos os olhos, aplicamos uma pressão excessiva na córnea, o que pode provocar microlesões e enfraquecimento dessa estrutura. Em indivíduos geneticamente predispostos, esse trauma repetitivo pode acelerar a progressão do ceratocone”, explica Marina Velloso.



Evite esfregar os olhos: se sentir coceira ou irritação, lave-os com soro fisiológico ou use colírios (lubrificantes e/ou antialérgicos) prescritos por um oftalmologista.





Leia: Como poluição faz meninas menstruarem precocemente

Use óculos de proteção: em ambientes com muita poeira ou exposição a alérgenos, utilize óculos de proteção para evitar irritações.





Consultas regulares ao oftalmologista: faça check-ups regulares para monitorar a saúde dos seus olhos e detectar precocemente qualquer alteração.



“É verdade que esse hábito, aparentemente inofensivo, de coçar os olhos, pode trazer sérias consequências para a saúde ocular. Então, mantenha os cuidados necessários e, ao menor sinal de desconforto ou alteração na visão, procure um especialista. A prevenção é sempre o melhor caminho para manter a saúde dos seus olhos em dia!”, recomenda a especialista.



Leia: Conheça os erros mais comuns na hora de alimentar os filhos



O Junho Violeta é uma campanha dedicada à conscientização sobre o ceratocone. Durante todo o mês, profissionais da saúde e diversas organizações promovem ações educativas para alertar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado dessa doença ocular que afeta a qualidade de vida de milhares de pessoas.