O frio toma conta da maioria do Brasil quando chega o dia dos namorados. Refeições quentes, jantares à luz de velas e todo o clima de romance pede um “up” na intimidade dos casais. Para isso, muitos recorrem ao uso de óleos da já famosa aromaterapia para tornar o momento “a dois” ainda mais prazeroso.

O termo ‘aromaterapia’, o qual foi criado na década de 1920, por René-Maurice Gattefossé, permitiu que o estudo sobre os óleos essenciais se tornasse uma disciplina e que a sua aplicação se tornasse uma terapia. "O tratamento com aromaterapia envolve uma consulta, na qual se realiza uma análise para identificar o histórico médico e o estilo de vida do paciente e, então, se prepara uma formulação personalizada de óleos para o tratamento", explica a aromaterapeuta especialista em neurociência e fundadora da Harmonie Aromaterapia Daiana Petry.

A aromaterapia é uma prática baseada na fitoterapia – uso de plantas e derivados vegetais –, que usa óleos essenciais – geralmente por inalação ou massagem – e que traz inúmeros benefícios ao corpo, mente e espírito. “O potencial terapêutico contido nessa prática pode ser amplamente usado pelos casais que querem ter sensações diferentes nesse dia dos namorados”, afirma a aromaterapeuta.

A profissional elencou alguns componentes que podem servir de combustível para essa data:

Ylang ylang

Em sua composição, é possível encontrar o componente beta-cariofileno que em estudos demonstrou aumentar os níveis de testosterona salivar em mulheres. A pesquisa levanta a hipótese de que o óleo essencial de ylang ylang pode ser utilizado como uma alternativa para aumento de libido.

Na aromaterapia, o óleo essencial de ylang ylang é utilizado para amenizar os medos e a timidez - além de desenvolver a extroversão e a criatividade. Reduz as tensões guardadas, a culpa e a autopunição.

Jasmim

Na aromaterapia, outro óleo renomado como afrodisíaco: o absoluto de jasmim. Com ação estimulante, é indicado para frigidez e impotência - especialmente quando há pensamentos de inadequação e indesejabilidade.

Dica: Uma ótima escolha para aguçar os sentidos.

Rosa damascena

O óleo de rosa relaxa a mente e o corpo. Na aromaterapia é indicado para quem deseja resgatar o prazer, a sensualidade e a libido.

Dica: Uma excelente escolha para quem deseja melhorar a autoestima.

Em um estudo clínico duplo-cego, o óleo de rosa foi eficaz para diminuir a disfunção sexual dos 50 participantes do sexo masculino. O óleo de rosa aumentou os níveis de testosterona dos participantes, o que não ocorreu no grupo que utilizou um tratamento placebo.

Em outro estudo, com 50 pacientes do sexo feminino sofrendo de transtornos depressivos maiores e de disfunção sexual, houve um efeito na função sexual feminina, ocorrendo um aumento do desejo sexual, do orgasmo e da satisfação sexual e também uma redução da dor durante o período de oito semanas.

Pimenta preta

Este óleo essencial energizante também possui em sua composição o beta-cariofileno, componente químico que em estudos demonstra ser útil no aumento da libido em mulheres.

Dica: É uma ótima escolha para quem deseja reduzir o estresse, excesso de pensamentos e desenvolver mais presença.

Leia também: SUS: tratamentos com aromaterapia servem para combater problemas de saúde

Daiana, inclusive, reuniu grande parte de seus estudos no livro “Psicoaromaterapia: um caminho para o autocuidado”, que funciona como um guia para quem quer mergulhar nesse universo. A obra ainda ensina o gerenciamento da ansiedade, depressão e o estresse de forma natural. Descobrir suas vantagens e usá-los em benefício próprio é, segundo palavras da profissional, “garantia de mais qualidade de vida e harmonia”.

Ela também dá a dica de como produzir um spray para o ambiente capaz de “despertar os sentidos” do casal com a alquimia abaixo:

Em um borrifador colocar: