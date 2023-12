O olfato dos gatos é um dos sentidos mais desenvolvidos e essenciais para a sobrevivência e interação dos felinos com o ambiente. Com aproximadamente 200 milhões de células olfativas, em comparação com cerca de 20 milhões encontrados nos seres humanos, os bichanos possuem um nariz extraordinariamente aguçado.

Essa incrível sensibilidade olfativa permite que identifiquem uma gama diversa de odores de forma detalhada e extremamente precisa. Como resultado, certos cheiros que para nós podem ser toleráveis ou até mesmo agradáveis, para eles podem se tornar extremamente intensos, desencadeando respostas de aversão devido à sua percepção ampliada e detalhada.

Por isso, a seguir, conheça 10 cheiros desagradáveis para os gatos!



1. Cheiro cítrico

Gatos costumam evitar o cheiro cítrico, presente em frutas como limão e laranja. Isso se deve à sensibilidade dos felinos aos óleos essenciais encontrados nesses alimentos, que podem ser irritantes para seu sistema respiratório e podem causar desconforto nasal.



2. Vinagre

O odor forte do vinagre é desagradável para muitos gatos. A acidez do produto pode ser excessiva para seus narizes sensíveis, causando repulsa e evitação da área em que o cheiro está presente.



3. Perfumes e fragrâncias fortes

Fragrâncias intensas de perfumes, produtos de limpeza ou purificadores de ar podem ser irritantes para os gatos. Seus olfatos delicados podem ser sobrecarregados por esses cheiros fortes.



4. Pimenta vermelha

O componente ativo da pimenta, a capsaicina, é algo que os gatos evitam devido ao seu forte odor e sabor picante. Esse cheiro pode ser aversivo para eles, levando-os a se afastar do local onde está presente.

5. Hortelã-pimenta

Apesar de ser agradável para muitas pessoas, o cheiro de hortelã-pimenta pode ser desagradável para os gatos. Eles são sensíveis aos óleos essenciais encontrados na planta, que podem ser irritantes para seus narizes delicados.



6. Cravo-da-índia

O cheiro forte do cravo-da-índia pode ser desagradável para os gatos, que tendem a evitá-lo. Isso pode estar relacionado à intensidade do aroma, que pode ser excessivo para seus olfatos.

O cheiro forte do cloro pode causar desconforto respiratório nos felinos Shutterstock



7. Desinfetantes à base de cloro

O forte cheiro do cloro em desinfetantes pode ser bastante irritante para os gatos. A inalação desses vapores pode causar desconforto respiratório, levando-os a evitar áreas onde esse odor esteja presente.



8. Eucalipto

Embora seja popular em óleos essenciais e produtos de aromaterapia para humanos, o cheiro de eucalipto pode ser perturbador para os gatos. Isso porque ele pode irritar o trato respiratório dos felinos.



9. Mentol

O mentol, encontrado em produtos como pastilhas mentoladas ou óleos de menta, possui um odor penetrante que os gatos evitam. Os componentes químicos desse cheiro podem ser incômodos para seus sentidos.

O cheiro da fumaça do tabaco é desagradável para os gatos, assim como é prejudicial para a saúde dos bichanos. A fumaça pode irritar seus olhos, narizes e vias respiratórias, levando-os a evitar ambientes com esse odor.