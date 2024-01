Um mergulho na tradição da medicina do equilíbrio. Esta é a definição da obra Ayurveda, assinada por Susan Weis-Bohlen. Lançado pelo selo Mantra, do Grupo Editorial Edipro, o guia oferece um olhar abrangente sobre a milenar ciência da vida e apresenta de forma acessível a complexidade dos princípios, práticas e rituais.

Mais do que um simples manual, Ayurveda é uma ponte entre passado e presente, pois abre as portas para o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Susan Weis-Bohlen não só desvenda segredos desta terapia ancestral, mas também os adapta à modernidade, de modo que fique compreensível para todos que busquem uma vida mais saudável.

Com enfoque prático, o livro traz um plano para 21 dias de autocuidado. Este planejamento permite que os leitores explorem gradualmente os ensinamentos da ayurveda, identifiquem o dosha (princípio que representa como diferentes energias influenciam os corpos e mentes) e experimentem receitas personalizadas, técnicas de respiração, meditação, posturas de yoga, aromaterapia, entre outros.

A edição brasileira, com prefácio assinado pelo especialista em medicina integrativa Ricardo Balsimelli, destaca a eficácia da medicina ayurvédica na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida. “Na faculdade, estudei como diagnosticar as doenças e seus tratamentos. Porém, pouco me foi ensinado sobre como conduzir meus pacientes a chegarem aos 80, 90 ou 100 anos com saúde. As mudanças de hábitos produzidas pela ayurveda é um convite para observar o corpo com profundidade”, instrui o médico.

Sobre a autora: Susan Weis-Bohlen é consultora ayurvédica e professora de culinária e meditação. Teve uma experiência de quase-morte (EQM) aos 13 anos após um acidente grave. Essa experiência a fez perceber a importância da mente na criação da realidade. Durante a EQM, teve que escolher entre retornar ao mundo conhecido ou permanecer onde estava; optou por retornar. Desde então, vive uma vida repleta de aventuras, grata pela oportunidade, por vezes pensando se essa existência não é, na verdade, sua experiência após a morte.

Sobre o prefaciador: Ricardo Balsimelli é médico, com residência em Acupuntura pela Unifesp. Tem formação em Ayurveda com estágios em Pune e em Rishikesh – Índia. É membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, e fez também estágios em Medicina Tibetana pelo Men-Tsee-Khang, em Dharamshala – Índia, e em Medicina de Família e Comunidade, em Havana – Cuba. Pós-graduado em Medicina Ortomolecular e em Medicina de Família e Comunidade, é ainda instrutor de Mindfulness e Cultivo de Compaixão pelo Instituto Cultivo – México. Atua como professor convidado da pós-graduação em Cuidados Integrativos – Unifesp, e como palestrante em congressos nacionais e internacionais sobre Medicina Integrativa.