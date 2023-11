As toxinas emocionais são muitas vezes mais nocivas ao organismo do que a alimentação inadequada

Dezembro, confraternizações regadas a muita comida e bebidas alcoólicas. Esse parece um prato cheio para o corpo emitir sinais de exageros, como a retenção de líquidos e estufamento do abdômen após as refeições.

Para quem já está pensando na mesa farta e tem medo de comer exageradamente e prejudicar os resultados alcançados com o corpo durante o ano, não é preciso desesperar. O detox pré-ceia pode ser uma medida eficaz para o organismo, como orienta a terapeuta Ayurvedica Renata de Abreu.

“Ele pode ser feito sete dias antes da ingestão de alimentos que fogem do seu padrão alimentar e também após os exageros cometidos durante o mês de dezembro”, comenta.

A seguir, Renata dá dicas de como realizar essa desintoxicação e preparar o organismo para o que está por vir:



Líquidos:

- Faça bochecho com óleo de coco por cinco minutos, assim que acordar, e limpe a língua com limpador de cobre

- Após isso, tome um copo de água morna com suco de 1/2 limão verde e 40 ml de suco de aloe vera

- Beba, no mínimo, 2,5 litros de água e 1 litro de chá por dia. Não consumir nada gelado durante essa semana

Alimentos:

- Invista em alimentos simples e in natura. Não consuma nada industrializado, nenhum produto derivado do leite, nada que contenha glúten, proteína animal e açúcar por sete dias – que podem anteceder a ceia

- Inclua temperos como cúrcuma, gengibre, cardamomo, cominho, espinafre, arroz Basmati, leguminosas, legumes, frutas frescas e manteiga ghee nas suas receitas diárias

- Mastigue sementes de erva doce após as refeições para evitar os gases, estufamento do abdômen e facilitar na digestão

Hábitos:

- Sua rotina deve conter 30 minutos de atividade cardiovascular em jejum

- Se alimente nos mesmos horários todos os dias. Não ultrapasse às 19h para a última refeição

- Faça automassagens diárias e escove sua pele a seco antes de entrar no banho

- Pratique exercícios de respiração e meditação diariamente

- Faça sauna e use óleos essenciais de eucalipto e hortelã pimenta e/ou cipreste para descongestionar o sistema respiratório

- Invista no descanso, vá para cama mais cedo. É indicado que você esteja dormindo até 22 horas

Dica de exercício para a respiração e concentração:

- Coloque as palmas das mãos no abdômen baixo e inspire profundamente o ar pelas narinas até que o abdômen se estenda para frente e empurre as mãos. Neste momento, imagine coisas boas e segure o ar por três segundos

- Expire o ar pela boca profundamente e com vontade. Emita um som de alívio. Imagine que você está eliminando toda a toxina, a ansiedade, o medo, tudo aquilo que não te serve mais. Repita o exercício quantas vezes sentir necessário.

- Anote as emoções e situações tóxicas que você queira eliminar da sua vida em uma folha de papel para depois queimá-lo em um ritual de limpeza emocional

“As toxinas emocionais são muitas vezes mais nocivas ao nosso sistema do que algo que comemos”, aponta Renata de Abreu.