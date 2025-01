Com as férias escolares, pais e responsáveis buscam maneiras criativas e educativas para entreter os filhos e crianças em casa e fora dela. Mais do que ocupar o tempo, o brincar tem papel essencial no desenvolvimento infantil, fortalecendo laços afetivos e promovendo habilidades cognitivas, sociais e emocionais.







Na opinião da coordenadora pedagógica do Brazilian International School (BIS), Beatriz Martins, nada substitui as memórias criadas em família. “Brincar em família é mais do que uma atividade. É uma linguagem de amor, conexão e aprendizado, em que os laços se fortalecem e as memórias se eternizam. Essas memórias nos acompanham para o resto da vida. E hoje, com uma geração tecnológica, é importante pensar fora da telinha, de maneira a transformar a tecnologia em aliada nos momentos lúdicos”, destaca a educadora.

O brincar é essencial não apenas para as crianças, mas também para os adultos, pois resgata momentos de união e descanso em meio ao cotidiano corrido. “Aproveitar a casa, brincar com os próprios brinquedos e ficar com a família é divertido e extremamente necessário diante do cotidiano cronometrado em que vivemos”, opina a coordenadora pedagógica de relacionamentos da Escola Internacional de Alphaville, Erika Scarparo Abreu.







Ideias de brincadeiras simples e acessíveis garantem momentos de diversão e aprendizado em família, criando memórias que serão levadas para toda a vida. A coordenadora da Escola Bilíngue Aubrick, Renata Alonso, enfatiza a importância de atividades ao ar livre. “Brincadeiras na natureza criam uma ligação emocional com o meio ambiente, promovendo o respeito e a empatia pelos seres vivos, fortalecendo aprendizados relacionados à educação ambiental”, complementa.







Desde estimular a criatividade até desenvolver competências como cooperação e resolução de problemas, o brincar proporciona experiências que vão além da diversão. As docentes elencam sugestões de brincadeiras simples para tornar o período das férias mais especial:







Caça ao tesouro temática





Passo a passo: os pais podem esconder pequenos "tesouros" pela casa, como brinquedos, doces ou objetos interessantes. Devem criar pistas que levem de um ponto ao outro. A cada pista encontrada, a criança segue para o próximo lugar até encontrar o tesouro final. Escolher temas como "exploradores da floresta" ou "piratas" torna a experiência mais imersiva e divertida para a criança.





Explicação pedagógica: essa atividade trabalha a coordenação motora, o pensamento lógico e a habilidade de resolver problemas, ativando áreas do córtex pré-frontal. A caça ao tesouro também fortalece o vínculo familiar, pois a criança participa de uma brincadeira elaborada pelos pais.







Hora da história interativa







Passo a passo: escolha um livro de história ou invente uma narrativa em que todos possam participar. Cada membro da família pode dar ideias para criar personagens e decidir o rumo da história. Alternativamente, um tablet ou celular pode ser usado para criar animações simples ou desenhos digitais que acompanham a narrativa. Usar uma "caixa de fantasia" com acessórios simples para cada personagem pode enriquecer a brincadeira e incentivar o envolvimento.







Explicação pedagógica: a atividade trabalha o desenvolvimento da linguagem, imaginação e a expressão emocional, ativando o hemisfério esquerdo do cérebro para a lógica e o direito para a criatividade. Além disso, estreita a conexão emocional entre pais e filhos, criando memórias afetivas.





Desafio das adivinhações em família







Passo a passo: cada pessoa escolhe um tema (como animais, lugares, objetos) e faz adivinhações para que os outros descubram. Para tornar a atividade mais interativa, os pais podem criar dicas em cartões ou até usar um aplicativo de adivinhações que envolva gestos ou mímica. As crianças podem sugerir ideias para adivinhações, o que promove o protagonismo e a autoconfiança.







Explicação pedagógica: adivinhações estimulam o raciocínio lógico, a memória e a linguagem verbal, ativando o córtex pré-frontal e temporal. Também incentivam a cooperação, pois todos se ajudam a encontrar a resposta certa, fortalecendo o senso de união e diversão em família.







Oficina de tecnologia e criação (stop motion)







Passo a passo: com um aplicativo de stop motion (técnica de animação quadro-a-quadro) gratuito, os pais podem ajudar as crianças a criar uma animação com brinquedos, bonecos ou objetos da casa. A cada pequena movimentação dos itens, a criança registra uma fotografia, e ao final o app junta todas as fotos em um vídeo animado. Deixe que a criança escolha o tema e conte sua própria história, promovendo o pensamento autoral e a autoconfiança.







Explicação pedagógica: essa brincadeira desenvolve habilidades de planejamento e paciência, ativando áreas de organização no cérebro, e incentiva o pensamento criativo. Trabalhar com tecnologia e ver o processo de criação em tempo real fortalece a curiosidade e a independência.



Laboratório de ciências caseiro (experiência com água e cores)





Passo a passo: encha copos com água e adicione algumas gotas de corante alimentar de diferentes cores. Use papel-toalha para conectar os copos, e a água colorida irá “caminhar” de um copo a outro, misturando-se em cores novas. Pergunte à criança o que ela acha que vai acontecer antes de começar o experimento, promovendo a elaboração de hipóteses e o espírito investigativo.





Explicação pedagógica: ensina conceitos de capilaridade e mistura de cores, ativando o córtex visual e áreas associadas ao processamento da curiosidade científica. Promove a observação e o interesse pela ciência, além de incentivar o uso de habilidades práticas.



Caça ao tesouro natural









Passo a passo: prepare uma lista com itens da natureza para as crianças encontrarem, como folhas de diferentes formas, pedras coloridas, flores específicas, galhos, sementes etc. As crianças podem buscar os itens na natureza (em um parque, jardim ou até em uma área de mato) e trazer para casa, marcando os itens encontrados. Ao final, pode-se conversar sobre os objetos encontrados, suas características e funções no ecossistema.





Explicação pedagógica: estimula o desenvolvimento cognitivo e científico a partir da curiosidade sobre o ambiente natural e os seres vivos, além de ajudar a criança a reconhecer diferentes formas de vida e seus papéis no ecossistema. A interação direta com a natureza favorece o desenvolvimento de empatia, conexão emocional e respeito pelo meio ambiente. Desenvolve ainda as habilidades de observação e a percepção sensorial.



Observação de pássaros





Passo a passo: pegue binóculos e um caderno para anotações. Junte as crianças em um local adequado para observação de aves, como um jardim, parque ou floresta. A criança pode observar os pássaros, anotar suas características (como cor, tamanho, comportamento) e tentar identificar as espécies com a ajuda de um guia de aves (físico ou digital). É possível fazer um jogo de "quem vê primeiro" ou premiar quem encontrar mais espécies durante a atividade. Essa brincadeira pode ser realizada em grupo, promovendo interação entre as crianças, ou individualmente, favorecendo o autoconhecimento e a expressão pessoal.







Explicação pedagógica: a observação de pássaros exige concentração e paciência, habilidades importantes para o desenvolvimento cognitivo. Aprender sobre a biodiversidade, as diferentes espécies de aves e suas funções no ecossistema pode estimular na criança uma ligação emocional com a natureza, despertando o interesse pela preservação de espécies.



Pintura com elementos naturais









Passo a passo: reúna diferentes elementos da natureza, como folhas, flores, pedras e galhos. Usando tinta, os pais podem ajudar as crianças a imprimir texturas e padrões com esses elementos, como criar "selos" com folhas ou pintar com galhos para criar efeitos texturizados. Também pode-se utilizar a natureza para fazer os pincéis (usando galhos ou flores) e criar pinturas mais orgânicas.





Explicação pedagógica: estimula a imaginação e expressão, permitindo que as crianças experimentem novas técnicas artísticas utilizando materiais naturais. A manipulação de elementos naturais e pincéis improvisados ajuda a desenvolver a coordenação motora fina. A conexão com o ambiente natural ajuda as crianças a entenderem e apreciarem a beleza e as texturas do mundo ao seu redor.









"Hora do conto" na natureza







Passo a passo: leve as crianças para um ambiente natural, como um parque, bosque ou jardim, e faça uma sessão de contação de histórias ao ar livre, relacionadas à natureza. Pode-se contar histórias sobre animais, plantas, aventuras na floresta ou mitos e lendas sobre o mundo natural. Após a história, incentive as crianças a desenharem ou representarem o que mais gostaram da narrativa.







Explicação pedagógica: a contação de histórias estimula a imaginação, o desenvolvimento linguístico, a linguagem e a compreensão verbal. Ao ouvir histórias relacionadas à natureza, as crianças desenvolvem empatia e ligação emocional pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Contar histórias ao ar livre ainda reforça a conexão das crianças com o ambiente natural, criando um contexto positivo e emocionalmente enriquecedor.





Café da manhã temático em família







Passo a passo: convide as crianças para planejar um café da manhã temático. Escolham juntos um tema, como "praia", "floresta" ou "super-heróis". Decidam os itens do cardápio e montem a lista de compras, se necessário. No dia do café, envolva as crianças na preparação: decorar a mesa com objetos que tenham em casa (como folhas e flores para o tema floresta) ou criar desenhos para enfeitar o ambiente. Durante a refeição, incentivem a imaginação, como fingir que estão em um piquenique na floresta ou em um café de super-heróis.







Explicação pedagógica: essa atividade promove a autonomia, a criatividade e o senso de pertencimento, ao permitir que as crianças colaborem no planejamento e execução. Também estimula habilidades como organização, comunicação e imaginação, além de criar um momento significativo de convivência familiar.



Resgate das brincadeiras tradicionais







Passo a passo: converse com as crianças sobre brincadeiras que você ou outros familiares costumavam brincar na infância, como amarelinha, esconde-esconde ou passa anel. Escolham juntos uma ou mais brincadeiras e adaptem ao espaço disponível em casa ou no quintal. Por exemplo, use fita adesiva no chão para desenhar a amarelinha se não tiver um espaço ao ar livre. Explique as regras e incentive a participação de todos os membros da família para tornar a atividade mais dinâmica.







Explicação pedagógica: essas brincadeiras valorizam a cultura brasileira e promovem a conexão intergeracional. Estimulam a coordenação motora, o raciocínio e a socialização, além de reforçar a importância de momentos simples e compartilhados, longe das telas.





Criação de um livro de memórias das férias







Passo a passo: durante as férias, incentive as crianças a registrar momentos especiais em um caderno ou folhas de papel. Elas podem desenhar, escrever histórias, colar fotos, ingressos de passeios ou folhas coletadas em caminhadas. No final das férias, dediquem um tempo para organizar as páginas, criando uma capa personalizada para o "Livro de Memórias". Se possível, incluam relatos ou desenhos de outros membros da família sobre os momentos compartilhados.







Explicação pedagógica: a construção de um livro de memórias trabalha a organização de ideias, expressão artística e a valorização de vivências. Estimula habilidades cognitivas, como a narração e a criatividade, além de fortalecer os laços familiares e criar uma lembrança afetiva para o futuro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia