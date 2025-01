O aumento do grau nos óculos acontece com milhões de pessoas e desperta inúmeras dúvidas, seja em crianças que começam a apresentar dificuldades para enxergar de longe ou em adultos que percebem a visão piorar ao longo dos anos.



Fatores genéticos, ambientais e hábitos do dia a dia influenciam, mas o que realmente pode ser feito para prevenir ou controlar essa progressão?



Segundo o oftalmologista especialista em cirurgia refrativa, catarata, lentes de contato e ceratocone, Tiago César Pereira Ferreira, o aumento do grau pode ser causado por fatores como predisposição hereditária ou condições ambientais, como o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. A anatomia ocular também desempenha um papel relevante, com alterações no crescimento do globo ocular, na curvatura da córnea ou no cristalino.



“Enquanto condições como a miopia alta estão fortemente ligadas à genética, fatores ambientais, como pouca exposição à luz natural e esforço visual prolongado, podem agravar o problema.”

O especialista explica que tanto a miopia quanto a hipermetropia e o astigmatismo estão entre as condições mais associadas ao aumento do grau. A miopia, por exemplo, tem se tornado mais prevalente, especialmente entre jovens que passam muito tempo usando telas.



“O uso excessivo de celulares e computadores pode acelerar a sua progressão. Olhar para telas próximas por períodos prolongados provoca esforço visual que, com o tempo, pode resultar em alterações permanentes.”



Hábitos simples ajudam a retardar o aumento do grau, como a prática da regra 20-20-20 (descansar os olhos a cada 20 minutos, focando em algo a 6 metros por 20 segundos) e atividades ao ar livre. “A exposição à luz natural é especialmente benéfica para crianças.”





Importância da iluminação



Estudar ou ler em condições de iluminação inadequada pode não causar diretamente o aumento do grau, mas provoca fadiga ocular, dificultando a manutenção da atenção visual e agravando sintomas de desconforto.



Óculos e lentes de contato, conforme o médico, corrigem a visão, mas não impedem a progressão do grau. A adaptação correta reduz o esforço ocular, prevenindo problemas como dores de cabeça ou até estrabismo acomodativo.





Tratamentos modernos



Entre as opções para controlar a progressão do grau, Tiago cita os colírios de atropina em baixa concentração, lentes de contato ortoceratológicas e multifocais específicas. “As terapias ortópticas também são úteis em casos de disfunções visuais associadas.”

Apesar de corrigir o grau existente, a cirurgia refrativa não impede o aumento futuro, sendo indicada apenas para pacientes com grau estabilizado. “Por isso, é fundamental avaliar a estabilidade antes de optar pelo procedimento e adotar cuidados preventivos e consultas oftalmológicas regulares”.

