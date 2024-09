As lentes de contato facilitam a rotina de quem precisa de algum tipo de correção visual. E têm se tornado cada vez mais acessíveis. Segundo pesquisas recentes, houve um salto de 3 milhões para 3,7 milhões no número de usuários desses acessórios em 2023. Isso é positivo, mas também traz preocupações. Dados do último relatório da Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) mostram que quase todas as pessoas que usam lentes de contato têm algum mau hábito.





Foi pensando nos cuidados adequados que surgiu a campanha Setembro Safira, voltada para conscientizar a população de que usar lentes vai além de simplesmente tirá-las do estojo e colocar nos olhos. Idealizadora da ação, a oftalmologista Claudia Del Claro lista alguns mitos e verdades sobre a saúde ocular:





1. As lentes de contato são indicadas para todas as pessoas





Mito. Apesar de ser um acessório bastante versátil, nem todo mundo pode utilizá-lo. Dependendo de algumas condições, o uso dos óculos faz mais sentido. Pessoas com olho seco severo, alterações na superfície ocular, como pterígio ou cicatrizes, aqueles que não possuem as condições necessárias de higiene ou mesmo que não se adaptam às lentes devem recorrer a outras soluções. Portanto, não se trata de uma opção universal, de modo que cada caso precisa ser avaliado, indicado e adaptado por um médico oftalmologista.





2. As lentes de contato podem causar infecções nos olhos





Verdade. Se manuseadas de maneira inadequada, as lentes podem ser fator de risco para irritações oculares, reações alérgicas, úlcera de córnea ou até mesmo a cegueira. Para que nada disso ocorra, é necessário se atentar à higiene das mãos toda vez que colocar ou retirar as lentes de contato, respeitar o prazo de validade estipulado pelo fabricante, usar apenas as soluções recomendadas para guardar os acessórios, limpar o estojo de armazenamento com frequência e não molhar as lentes e os acessórios com água de qualquer espécie.





3. As lentes de contato podem grudar nos olhos





Verdade. Mas calma: isso costuma ocorrer quando há um ressecamento extremo dos olhos. Não tente removê-las com movimentos bruscos. O ideal é aplicar algum colírio lubrificante para hidratar as lentes novamente. Depois de alguns minutos, delicadamente movimente a pálpebra com movimentos circulares sobre o olho fechado. Caso não ocorra essa movimentação da lente, procure um oftalmologista ou uma clínica 24h para lhe atender.





4. Podemos dormir com as lentes de contato





Mito. Retirar as lentes para dormir é fundamental para manter a saúde dos olhos e evitar infecções. Durante o sono, a lubrificação e a oxigenação dos olhos diminuem. Esse mau hábito pode causar lesões nos olhos, aumentando em até dez vezes a chance de infecções por bactérias, vírus, amebas e fungos.





5. As lentes de contato podem se deslocar para a parte de trás dos olhos





Mito. Esse é um dos grandes medos em relação ao uso das lentes de contato. Contudo, a anatomia do olho torna impossível que as lentes se desloquem para trás dos olhos. Por mais que elas se movam, não existe essa possibilidade. Entre os olhos e a pálpebra existe uma membrana chamada conjuntiva que impede que o acessório se desloque para outra região do globo ocular.





Para saber mais sobre o Setembro Safira, basta acessar o site oficial da campanha.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia