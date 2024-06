A jovem Lara Brandão Tironi compartilhou no TikTok como acabou cega de um olho por causa de uma infecção associada ao mau uso de lentes de contato. Segundo a garota. Ela foi infectada por um protozoário chamado acanthamoeba, que devora a córnea.







Na primeira publicação, com mais de 8 milhões de visualizações, ela conta que tinha miopia e trocou os óculos pelas lentes por recomendação médica. “Coisas que minhas lentes de contato fizeram por mim: remover minha skin de nerd esquisita porque não precisava mais do óculos: 10/10; me deixar cega de um olho: -1000/10. Achei meio desnecessário”, escreveu.









Em outro relato, com mais de 1 milhão de visualizações, Lara contou que começou a usar as lentes no ano passado. “Comprei as lentes em uma ótica. O que aconteceu foi culpa minha. Tinha o hábito de ficar coçando os olhos, o que causou uma laceração da córnea. Também usava as lentes no banho, o que favoreceu a infecção por acanthamoeba, um protozoário que vive na água. Não queria assustar ninguém nem desestimular o uso das lentes", afirmou.











O protozoário se alimenta da córnea, causando dor e sensibilidade à luz. A acanthamoeba, também chamada de AK é comum no solo e nas águas, incluindo torneiras, piscinas e banheiras. “Se você quer usar lente, ouça o que o médico indicar e siga à risca o que ele diz. Se você acha que não vai conseguir, que não é uma pessoa higiênica, não use lente de contato", alertou Lara.







Segundo pesquisadores da Universidade de Londres, usar lentes reutilizáveis pode aumentar em até 3,8 vezes o risco de contaminação pela ameba se comparado com as lentes descartadas diárias. O estudo ainda mostra que alguns comportamentos aumentam o risco, incluindo dormir de lentes ou tomar banho, coisas que Lara disse que fazia.









O caso da brasileira não é exclusivo: os cientistas afirmam que, a cada dez casos da infecção, nove são causados por maus hábitos. A doença pode ser prevenida trocando as lentes reutilizáveis pelas descartáveis.







Além disso, é importante higienizar as mãos antes de pegar as lentes, bem como deixá-las em soluções higienizadoras específicas antes e depois do uso. O líquido dos estojos deve ser trocado todos os dias e a caixinha, uma vez por mês.