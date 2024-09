O Brasil está passando por uma das mais extensas e severas estiagem da sua história. E há um agravante: os especialistas acreditam que esse cenário deve perdurar até outubro e, em algumas regiões, ainda pode piorar. O tempo seco aumenta os casos de alergia, provoca mal-estar, resseca a pele e gera desconforto nos olhos.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

E como ficam os usuários de lentes de contato? A situação é mais delicada e exige cuidados redobrados. Por conta da baixa umidade, esses acessórios podem causar coceira, irritação e, uma das piores consequências possíveis, lesão na córnea. “A secura faz com que as lágrimas evaporem mais rápido e isso aumenta o atrito das lentes com a superfície ocular, já que a lubrificação natural está comprometida. A pessoa passa a coçar mais os olhos e esse movimento pode acarretar lesões”, explica a oftalmologista especialista em lentes de contato, Claudia Del Claro.





A profissional é a idealizadora da campanha Setembro Safira, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a necessidade de bons hábitos no uso de lentes de contato. “Em condições consideradas normais, já é preciso manusear esses acessórios com muito cuidado, em uma situação adversa, como o período de tempo seco, os alertas tornam-se ainda mais necessários”.





A médica afirma que, para aliviar o desconforto, existem colírios apropriados, e aproveita para fazer um alerta. “Colírios são medicamentos. Apesar de ser muito fácil comprá-los, é necessário que um profissional credenciado indique o melhor produto para cada situação. Existem colírios lubrificantes próprios para o uso com as lentes, portanto os usuários não devem usar colírios clareadores, soro fisiológico ou água para lubrificá-las”, reforça.





Claudia dá algumas dicas que podem amenizar a sensação de lentes secas em períodos de estiagem:





- Evite a exposição prolongada ao ar-condicionado e à ventilação excessiva



- Reduza o tempo de uso do computador e demais telas



- Dependendo do perfil do usuário, substitua periodicamente as lentes de contato por um par de óculos

- Evite fumar ou frequentar ambientes com fumantes

- Evite consumir alimentos com álcool ou cafeína, que reduzem a produção lacrimal





Outros cuidados, que independem das condições climáticas, também são destacados pela oftalmologista e pela campanha Setembro Safira. Entre eles, higienizar as mãos, com água e sabão, antes de manusear as lentes, retirar os acessórios para dormir e não molhá-los com água do chuveiro, da piscina ou do mar. Para acessar a cartilha completa, com todas as recomendações que são validadas, inclusive, internacionalmente, basta visitar o site oficial da iniciativa.