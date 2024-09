Com o envelhecimento, se torna primordial manter uma rotina de exercícios adequada, especialmente para fortalecer o abdômen e prevenir problemas relacionados à coluna vertebral. A Escola de Saúde da Universidade de Harvard destacou recentemente atividades que são particularmente benéficas para pessoas com mais de 50 anos, evitando aquelas que podem trazer riscos, como os abdominais tradicionais que forçam o pescoço e as cervicais.

Principais recomendações



De acordo com os estudos, exercícios como a ponte de glúteos e a prancha são altamente recomendados para esta faixa etária. Estes exercícios trabalham múltiplos grupos musculares simultaneamente, não apenas fortalecendo o abdômen, mas também melhorando a estabilidade geral do corpo.



No caso da ponte de glúteo, o exercício é excelente para trabalhar não apenas os glúteos, mas também o core, de forma abrangente. É uma atividade segura e eficaz que promove a contração muscular desde a caixa torácica até a pelve.



Já a prancha, conhecida por sua eficácia em fortalecer quase todos os músculos do corpo simultaneamente, é ideal para fortalecer o abdômen e a parte superior das costas. Para aqueles menos acostumados com exercícios físicos, Harvard sugere começar com variações mais leves e aumentar progressivamente a intensidade.



De acordo com o médico especialista em coluna vertebral e diretor do NOT – Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte, Daniel Oliveira, é fundamental que pacientes pratiquem esses exercício. "A integridade da coluna vertebral e do core é essencial para a qualidade de vida à medida que envelhecemos. Atividades que fortaleçam a região tendem a manter a sua funcionalidade e evitam lesões.”



No decorrer dos anos, ocorre um desgaste natural dos discos e das articulações da coluna e, segundo o especialista, exercícios específicos podem ajudar a preservar a força e a flexibilidade dos músculos que suportam a região, reduzindo o impacto desse desgaste e prevenindo dor e incapacidade. “Além disso, conseguimos, através de músculos fortes, estabilizar o corpo e a absorver choques e impactos, protegendo-a contra lesões e melhorando nossa postura.”

Outras vantagens desse tipo de treino é o alívio da dor e o aumento da mobilidade. Daniel conta que muitos casos de incômodo nas costas e no pescoço são devido à fraqueza muscular. Exercitar os músculos ao redor da coluna pode aliviar a dor, melhorando a estabilidade e reduzindo a pressão sobre a coluna vertebral, além de manter e otimizar a amplitude de movimento, o que é crucial para a realização das atividades diárias.



“É muito importante, porém, entender a necessidade de adaptar os exercícios às capacidades individuais, garantindo que sejam realizados com segurança e eficácia.”