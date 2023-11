Ter um bumbum delineado e com contorno marcado é o sonho de muitas homens e mulheres, principalmente no verão. Isso é possível por meio do enxerto de gordura nos glúteos, mas quais os benefícios e como funciona esta cirurgia plástica?

A lipoenxertia começa com a lipoaspiração, onde a gordura que é retirada do próprio paciente, passa por um processo de decantação e preparação para depois ser enxertada em outra área do corpo, como peitoral, braços, costas e glúteos.

De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS), dos quase 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos nos Estados Unidos em 2022, a lipoaspiração foi a campeã: foram 325.669 procedimentos, um aumento de 23% em relação a 2019, e no Brasil, o cenário é o mesmo.

De acordo com Ícaro Samuel, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), a lipoenxertia é um procedimento bastante seguro, quando feito de maneira regrada, responsável e seguindo as orientações de um especialista.

“No caso dos glúteos, os locais indicados para aplicação da gordura são, principalmente, as partes laterais e a parte superior, sempre evitando o intramuscular (músculo glúteo maior) do bumbum. Por isso, a técnica é realizada com o auxílio de um ultrassom para dar ainda mais segurança. A aplicação de gordura também deve ser moderada, com injeção no subcutâneo, nunca muito profunda no plano intramuscular”, alerta.

Cuidado com os excessos

Estudos comprovam que não é seguro enxertar grandes volumes de gordura nos glúteos, pois uma aplicação maciça pode penetrar nos vasos sanguíneos - bastante comuns nas regiões mais profundas - e impedir a circulação ou causar tromboembolia.



O médico esclarece que quando o paciente deseja um aumento mais expressivo nessa região, o que se pode fazer é uma análise e avaliação da prótese de glúteo. Se necessário, os dois procedimentos podem ser realizados na mesma cirurgia onde é colocada a prótese de silicone e o enxerto de gordura entra para refinar a curvatura. Parte da gordura enxertada é absorvida naturalmente pelo organismo em até dois meses, isso varia de 20 a 30% do total.

Ícaro Samuel explica ainda que existem outros métodos para harmonizar o bumbum e, inclusive, combater a flacidez e a celulite, como é o caso dos bioestimuladores de colágeno e preenchedores de ácido hialurônico, por exemplo.

Porém, a lipoenxertia traz um resultado melhor e mais saudável tanto por ser permanente, quanto pelo baixo risco de rejeição do organismo: “O resultado fica espetacular, dá aquele contorno natural que todo mundo quer e o pós-operatório é bem tranquilo. Este procedimento está super em alta e neste período do ano é um dos mais procurados, pelos homens, inclusive”, explica o médico que é referência no Brasil e no exterior.