Muito se fala no bumbum perfeito para desfilar pelas areias no verão, mas será que quem tem pouco volume dos glúteos também pode alimentar esse sonho? Para a dermatologista da Clínica Vanité, em São Paulo, Fernanda Porphirio, a resposta é sim. Abordar a região de maneira global, com foco no objetivo final, é o caminho para esses casos.



"Sempre que pensamos em tratamentos, precisamos saber das estruturas que precisam ser moldadas. Quando há a necessidade de volume, podemos utilizar preenchedores à base de ácido hialurônico. Se precisarmos trabalhar a qualidade de pele, projeção e estruturação, utilizamos bioestimuladores de colágeno. Outra opção ainda para a região são os Emptiers, capazes de tratar pequenas áreas de gordura localizada que comprometem a estética local", explica a médica.



Exercícios físicos voltados para a região glútea são fundamentais para potencializar os tratamentos corporais. "Definição para músculos posteriores de coxa e glúteos são os mais indicados", comenta Fernanda Porphirio, que acredita em mudanças no estilo de vida e hábitos saudáveis, como a hidratação adequada e o aporte de nutrientes e proteínas, como aliados dos tratamentos corporais e, consequentemente, do organismo.



"Você pode retomar às atividades físicas até no mesmo dia do procedimento, caso realize protocolos com bioestimuladores e esvaziadores de gordura. Se lançar mão dos preenchedores, preferimos aguardar 48 horas após a realização do tratamento para a liberação do exercício", orienta.



Quanto à rotina de cuidados feitos em casa, os cremes firmadores podem ser uma opção. No geral, têm componentes que ajudam na hidratação e estrutura da pele.



"Podem ser associados aos protocolos realizados em consultórios, já que os resultados desses produtos são mais visíveis na camada superficial da pele, com melhora de qualidade e textura da mesma", sugere Fernanda.



Já para quem está em uma luta constante contra as celulites, é importante avaliar o estilo de vida e hábitos alimentares, restringindo o consumo de açúcar, alimentos inflamatórios - como refrigerantes - e manter uma boa alimentação.



"Quando analisamos um bumbum levamos em conta formato, projeção e volume. Através do equilíbrio e proporção entre essas estruturas, podemos dizer que ele é harmônico", pontua.



E, para quem viveu em uma época em que a prótese de silicone era uma das únicas formas de alcançar o bumbum dos sonhos, hoje ela ainda tem indicações. "Quando a paciente precisa de volume na região e não é alcançado com os tratamentos menos invasivos e nem com enxerto de gordura, podemos indicar a gluteoplastia. Em caso de necessidade de volume moderado, a lipoenxertia é muito interessante, ainda mais quando a paciente já está fazendo lipoaspiração corporal. Nos casos com maior intensidade do problema, podem ser orientadas tanto a lipoenxertia, quanto à prótese glútea", aponta a cirurgiã Cláudia Francisco Oliveira, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica.