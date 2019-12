Justiça mantém prisão de uma das 'Mães do Bumbum'

Mulheres foram presas durante investigação da Polícia Civil (foto: Polícia Civil/Divulgação)

O silicone industrial era injetado no salão de beleza (foto: Reprodução/Redes sociais)

O caso

A mulherem pacientes em um salão de belezas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai continuar presa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negoupara Amanda Juliana Fernandes França, de 41 anos. A empresária Dayse Viviane Martins Lopes, de 34, que também foi presa recebeu liberdade provisória. As duas eram Chamadas dee teriam feito ao menos 100 vítimas de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e até vindas do exterior.O pedido de habeas corpus de Amanda foi negado pelo desembargador plantonista Sálvio Chaves, o mesmo que concedeu liberdade a Dayse. Em sua decisão, o magistrado afirma que a situação das duas é diferente. “Ora, do que se extrai dos elementos de provas até o momento produzidos, tem-se que a ora paciente exercia um papel diferenciado, de especial relevo nos fatos tidos por criminosos, uma vez que ela ao que se nota era quem adquiria os produtos químicos a serem utilizados nas “clientes”, inclusive no momento da prisão em flagrante ela de fato estava realizando o procedimento em uma “cliente”, com utilização da produtos médicos, como agulhas, possíveis anestésicos, dentre outros”, disse o desembargador.“Até o momento o que se vê era Amanda Juliana quem mantinha o contato físico direto com as pessoas, as suas “clientes”, sendo ela quem injetava produtos químicos nos corpos das pessoas, produtos esses, que ela própria adquiria não se sabendo ao certo onde ou de quem, o que ainda demanda especial apuração”, completou o magistrado. A decisão foi publicada nesta quinta-feira.Na quarta-feira, oconcedeu habeas corpus para Dayse. Entre os argumentos utilizados para conceder a liberdade, o magistrado afirma que a ré não demonstrou que, em liberdade, “colocará em risco a ordem pública, prejudicará a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei, até mesmo porque é primária”.As duas mulheres seriam administradoras de um grupo em uma aplicativo de mensagens, chamado de. As investigações da Polícia Civil apontam que elas realizavam os procedimentos em um salão de beleza chamado Vivi Mãos de Fadas. Nenhuma das “mães do bumbum” é profissional de medicina, os únicos com licença para fazer procedimentos invasivos, que por si só já implicam riscos e exigem cuidado e planejamento. Em outra ocorrência, uma mulher de 48 anos morreu durante cirurgia para a redução de mama em uma clínica no Barro Preto, na Região Centro-Sul de BH.O flagrante envolvendo o uso de silicone industrial foi feito em 6 de dezembro, no momento em que era realizada a aplicação do produto, impróprio para esse fim, nas nádegas de uma das vítimas. Os levantamentos apontam que Dayse era a responsável pelo agendamento dos procedimentos pelo aplicativo, enquanto Amanda, que é do Rio de Janeiro, ia uma vez por mês a Contagem para realizar a aplicação do silicone industrial – produto utilizado na limpeza de carros, impermeabilização de azulejos e vedação de vidros.Segundo as investigações, Amanda cobrava cerca de R$ 4 mil por cada aplicação e saía do Rio de Janeiro para fazer as aplicações em Belo Horizonte. Dayse seria a responsável por captar clientes, com comissão de 10% do total do tratamento. Pelo retoque, era cobrado mais R$ 1 mil. A investigação começou depois de quase 10 vítimas irem até uma delegacia com deformidades no corpo e processo inflamatório.