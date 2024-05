Pesquisa feita UFMG mostra que cerca de 41% da população alega sofrer com esses incômodos

As dores na coluna são um problema comum que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, e suas complicações vão muito além do desconforto físico. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostra que cerca de 41% da população alega sofrer com esses incômodos.