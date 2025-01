Com a ausência de aulas, a rotina muda, e muitas crianças passam a explorar ambientes domésticos com mais liberdade

As férias escolares, aguardadas por pais e crianças, são também um período de atenção redobrada dentro de casa. Com o aumento do tempo livre e a busca dos pequenos por diversão, os riscos de acidentes domésticos crescem. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os acidentes em casa são uma das principais causas de hospitalização infantil no Brasil, especialmente em crianças de até 10 anos.





De acordo com a pediatra Bruna de Paula, com a ausência de aulas, a rotina muda, e muitas crianças passam a explorar ambientes domésticos com mais liberdade. “Essa mudança é um dos fatores que contribui para o aumento dos acidentes. As ocorrências mais comuns envolvem quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações. A faixa etária de zero a quatro anos é a que apresenta maior número de mortes por acidentes domésticos porque as crianças nessa idade são mais frágeis e não têm capacidade de reagir aos perigos”, disse.





A médica frisa que todos os ambientes da casa podem oferecer riscos, por isso, lista uma série de acidentes que podem acontecer em cada cômodo e como preveni-los:





Cozinha







Perigos: panelas quentes e fornos, facas, tesouras e utensílios cortantes, produtos de limpeza armazenados sob a pia.





Prevenção: manter facas e utensílios perigosos fora do alcance das crianças, cozinhar nas bocas de trás do fogão, evitar que as crianças se aproximem enquanto a comida está sendo preparada. Guardar produtos de limpeza em armários trancados.







Banheiro







Perigos: afogamento em banheiras, baldes e vasos sanitários, intoxicação por cosméticos, medicamentos ou produtos de higiene e escorregões devido ao piso molhado.





Prevenção: nunca deixe uma criança sozinha na banheira, mesmo que a água seja rasa. Use tapetes reforçados para evitar quedas. Mantenha remédios e produtos de higiene pessoal em armários altos ou com tranca.







Sala de estar







Perigos: tomadas desprotegidas, móveis que podem ser tombados, objetos pequenos que podem ser engolidos, quedas de sofás ou escadas.





Prevenção: usar protetores de tomada e evitar que as crianças escalem móveis como estantes. Prender móveis pesados na parede. Supervisione sempre o uso de brinquedos pequenos que possam ser engolidos.







Quartos







Perigos: quedas de camas e móveis altos, sufocamento por lençois, travesseiros ou brinquedos pequenos, e engasgo com peças de brinquedos inadequados para a idade.





Prevenção: usar grades de proteção em camas altas ou beliches. Evite deixar brinquedos macios ou travesseiros grandes em excesso nas camas de crianças pequenas. Instale telas ou níveis de segurança nas janelas.







Área de serviço







Perigos: risco de intoxicação por produtos de limpeza e detergentes, presença de máquinas de lavar abertas podem representar risco de queda ou sufocamento.





Prevenção: mantenha produtos de limpeza em locais trancados e fora do alcance das crianças. Sempre esvaziar baldes e bacias após o uso, evitando riscos de afogamento. Impedir que as crianças mexam em eletrodomésticos.







Jardim ou quintal







Perigos: piscinas, plantas tóxicas, ferramentas de jardim, objetos pontiagudos.





Prevenção: fique perto da piscina e nunca deixe a criança sem supervisão. Identificar e remover plantas venenosas do quintal. Mantenha ferramentas e objetos pontiagudos guardados em locais seguros.







Garagem







Perigos: produtos inflamáveis, ferramentas pesadas, veículos.





Prevenção: mantenha produtos químicos e inflamáveis fora do alcance das crianças. Trancar ferramentas grandes ou pesadas. Nunca deixe as crianças brincarem em garagens sem supervisão, especialmente perto de veículos.







Primeiros socorros





Bruna de Paula chama a atenção para a importância da agilidade nos primeiros socorros em casos de acidentes domésticos mais leves, quando é possível controlar a situação sem sair de casa.





“Em caso de acidentes menores, como quedas ou queimaduras leves, é importante agir rapidamente e com calma para minimizar os danos e aliviar o desconforto da criança. Em caso de quedas, verificar se a criança está consciente, responde bem e se movimenta normalmente, procurar por cortes, inchaços ou hematomas. Usar uma bolsa de gelo ou um pano limpo com gelo envolvido, aplicando na área afetada por 10-15 minutos para reduzir o inchaço. Se a criança vomitar, tiver sonolência incomum, choro persistente ou perda de consciência, procure ajuda médica imediatamente. Se queimaduras leves, resfriar a área afetada com água corrente fria (não gelada) por 10-20 minutos para aliviar a dor e reduzir o dano. Cobrir a região com um pano limpo ou gaze estéril para evitar infecções. E usar analgésicos comuns”, orienta a médica.



