Com a chegada do período de férias, muitas pessoas aproveitam para viajar para o litoral ou áreas rurais. Para desfrutar o momento e evitar problemas que possam comprometer a viagem e o bem-estar, especialistas alertam sobre a importância de medidas preventivas simples, como vacinas, higiene de alimentos e proteção contra mosquitos.





"Pequenas atitudes, como higienizar os alimentos com hipoclorito e evitar gelo feito com água de torneira, podem fazer toda a diferença na prevenção de doenças durante a viagem”, ressalta a hepatologista do Fleury Medicina e Saúde, Patrícia Marinho.





Além disso, muitas áreas turísticas, principalmente em zonas rurais ou regiões silvestres, podem ter surtos de arboviroses, como a febre Oropouche, ou outras enfermidades relacionadas à qualidade da água e dos alimentos.

"Além das vacinas, é importante que os viajantes estejam atentos aos alertas de saúde nas regiões de destino, evitando áreas com surtos ativos de doenças”, recomenda o epidemiologista do Fleury Medicina e Saúde, José Geraldo Leite Ribeiro.





Vacinas são o primeiro passo





Antes de viajar, é importante verificar a caderneta de vacinação e conferir se as doses de febre amarela e hepatite A estão atualizadas. Ambas as vacinas são importantes para quem viaja pelo Brasil, principalmente para regiões rurais e áreas mais afastadas.





Alimentação e água





A diarreia é um dos problemas mais frequentes entre viajantes e pode comprometer o passeio. É importante higienizar bem os alimentos antes do consumo, preferindo aqueles preparados na hora; evitar alimentos crus, a menos que possam ser lavados com solução de hipoclorito (encontrada em supermercados); e consumir apenas água filtrada, fervida ou mineral, especialmente em locais com abastecimento precário.



Proteja-se dos mosquitos





Ao viajar para áreas de campo ou regiões silvestres, o uso de repelentes é fundamental. Diferente da dengue, que também está presente nos centros urbanos, doenças como a febre Oropouche, transmitida por mosquitos que costumam picar ao amanhecer e entardecer, exigem atenção especial. Para se proteger:





- Aplique repelente regularmente, principalmente em horários de maior atividade dos mosquitos



- Use roupas claras, de manga longa e calças compridas em áreas de risco



- Fique atento aos boletins locais sobre surtos ou alertas de doenças nas regiões de destino





Evite andar descalço





Andar descalço, mesmo em praias ou áreas de campo, pode ser perigoso devido ao risco de contaminação por parasitas e outros agentes infecciosos. O uso de calçados pode ajudar a evitar doenças como bicho-geográfico e outras infecções cutâneas.





Atenção antes de nadar





É importante consultar a balneabilidade antes de mergulhar, pois águas contaminadas podem causar problemas como gastroenterites e hepatite A.

