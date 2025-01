O coração pode ser seriamente comprometido por hábitos alimentares e comportamentais inadequados. O consumo excessivo de álcool e alimentos gordurosos sobrecarregam o órgão, aumentando o risco de doenças cardiovasculares.





A coordenadora de cardiologia do hospital Oto Santos Dumont, Juliana Vasconcelos, alerta que “essas doenças, que incluem o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral (AVC) e a insuficiência cardíaca, representam algumas das principais causas de morte em todo o mundo e geram custos elevados para os sistemas de saúde”. Elas também podem levar à incapacidade, afetando a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.





Segundo levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), houve crescimento nas internações por infarto agudo do miocárdio nos últimos anos, sendo a má alimentação e o sedentarismo algumas das principais causas.





“O álcool, quando consumido em excesso, pode causar danos diretos ao músculo cardíaco, levando a arritmias, cardiopatia alcoólica e insuficiência cardíaca. Além disso, ele aumenta a pressão arterial, os níveis de triglicerídeos e o risco de formação de coágulos sanguíneos, fatores que contribuem para o entupimento das artérias e o infarto”, explica Juliana.





De acordo com a profissional, os alimentos ricos em gordura saturada e trans aumentam os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue, favorecendo o acúmulo de placas nas artérias coronárias. “Essa condição, conhecida como aterosclerose, restringe o fluxo sanguíneo para o coração e pode desencadear um ataque cardíaco”.





Embora as doenças cardiovasculares, a depender da gravidade da condição, possam ser tratadas com medicamentos, mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos, a melhor alternativa é a prevenção.





“O coração é um órgão vital e merece todos os cuidados. Adotar uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, evitar o tabagismo e consumo excessivo de álcool são hábitos que podem garantir uma vida longa e saudável”, reforça a cardiologista.

