Este é aquele período do ano em que as pessoas são tomadas por reflexões. É hora de balancear as conquistas e o que ficou para trás, mas também projetar novas resoluções de vida para preencher as próximas 365 páginas que estão em branco.





Nessa temporada de fechamento de ciclo, a clássica frase “nunca se sabe o dia de amanhã”, ganha um significado ainda mais relevante. E se 2025 fosse o último ano da sua vida? Qual seria a sua bucket list?

Ao invés de uma lista de resoluções, que tal acrescentar uma pitada de intensidade, como se o amanhã pudesse não existir? Esse é o objetivo da bucket list, uma lista com tudo o que se deseja fazer, lugares que gostaria de visitar e experiências que queira viver antes de se despedir deste mundo.





Afinal, apesar de a finitude ser uma certeza, quando ela irá de fato acontecer segue sendo o maior dos mistérios. A médica e autora do livro A morte é um dia que se vale a pena viver, Ana Cláudia Quintana Arantes, propõe uma reflexão sobre a vida que cabe no agora e afirma que “a consciência da morte é a maior realizadora de sonhos que existe”. Então, por que não pensar no novo ano como se fosse a última oportunidade de realizar seus desejos, concluir projetos, promover grandes mudanças e outras pequenas também.





Sonhar é preciso





Mas, calma, nada de fazer dívidas ou pedir demissão amanhã sem qualquer planejamento, seja financeiro, prático/logístico e até emocional. É o que a psicóloga Juliana Sato explica. “Quando pensamos em sonhos e metas, costumamos associá-los a um horizonte distante. No entanto, ao dividi-los em etapas menores, percebemos que cada pequena conquista pode trazer prazer e satisfação, mantendo nossa motivação ao longo da jornada. Essa sensação positiva nos estimula a ir além, levando-nos a estabelecer novos objetivos e, assim, ampliar nossa capacidade de realização”.





Segundo ela, “é fundamental, porém, manter a mente aberta às diversas possibilidades que podem surgir pelo caminho, assim como estar preparado para lidar com incertezas e eventuais fracassos momentâneos. Esses desafios não apenas fazem parte do processo, mas também contribuem para o nosso amadurecimento, tornando-nos mais resilientes e flexíveis diante das transformações que a vida inevitavelmente apresenta”, aponta a psicóloga.







Veja as cinco dicas para montar a sua bucket list de Ano Novo:





- Planejamento: é uma lista de sonhos, mas também um exercício de planejamento e foco para que eles sejam alcançados



- Ousadia: reflita sobre mudanças que você gostaria de fazer e ouse. É preciso coragem para mudar



- Inicie a jornada: dar um primeiro passo em algo também pode ter o gostinho de uma grande conquista. Não foque apenas em resultados finais



- Pé no chão: não liste apenas realizações que exijam grande investimento financeiro ou um planejamento de longo prazo



- Você no foco: liste sonhos e/ou desejos que só dependam de você. Se tiver uma boa companhia para compartilhar ou celebrar junto, será um 'plus'



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia