Mesmo com as férias como momento de descanso do corpo e mente, há possibilidade de aprendizado

Final de ano, enfim, as férias escolares, momento das crianças destacarem para o próximo ano letivo e deixar a casa e a rotina dos pais mais agitada. Porém, a época também pode ser uma ótima oportunidade para reforçar os laços familiares.

“Além da interação e atividades de lazer com os pais, o momento é propício para manter contatos sociais fora de casa, seja com avós, tios, primos e até coleguinhas. Assim, não sobrecarrega os pais e a criança consegue desenvolver interação com diferentes grupos e atividades recreativas, claro, sempre sob supervisão de um adulto”, explica a psicopedagoga Erika Moura.



Aos finais de semana, é importante que os pais fiquem com os pequenos para que eles não se sintam abandonados. “Planejar um piquenique, cinema, passeio no zoológico ou parque são boas dicas”, sugere.



Outro ponto a citar é que mesmo com as férias como momento de descanso do corpo e mente, há possibilidade de aprendizado. “Passeios culturais como museus e teatro. Além de colocar em prática hobbies, fazer uma boa leitura e até mesmo viagens, que podem ser um ótimo meio para que os conheçam novos locais e culturas", reforça a especialista.



Lembre-se , o importante é não deixar o pequeno parado. “Mesmo com a correria do dia a dia e caso você não consiga conciliar suas férias com a do seu filho, é possível reinventar sem sobrecarregar seus afazeres. O ideal é que a criança se movimente, faça atividades diferentes, descubra hobbies, tudo isso irá contribuir para um desenvolvimento saudável e feliz”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia