Verónica Sierra Sánchez* - The Conversation**

Timidez afeta e condiciona emoções, relações sociais, crescimento pessoal e futuro profissional das crianças



A timidez é um traço associado à personalidade presente na nossa sociedade atual e que afeta muitas pessoas no mundo. Quem não teve colegas na escola que ficavam mais calados, que não participavam das conversas ou que ficavam vermelhos quando questionados nas salas de aula?

Apesar disso, essa característica normalmente não recebe a mesma atenção que outras dificuldades ou problemas comportamentais que de alguma forma dificultam o acompanhamento normal das aulas.

Para entender melhor a timidez, vale diferenciar dois tipos.

Por um lado, existe a timidez ocasional ou temporária que todos nós já experimentamos em alguma situação específica.

Por outro, existe uma timidez permanente — e por vezes incapacitante — que gera desconforto frequente nas situações do quotidiano e pode levar a dificuldades no desenvolvimento da pessoa.

É nesses casos que dizemos que uma pessoa é tímida.

Essa timidez afeta e condiciona as emoções, as relações sociais, o crescimento pessoal e o futuro profissional das crianças.

E, diferentemente da crença generalizada de que se trata de um comportamento passageiro, a timidez pode ter repercussões importantes na vida das pessoas.

As pessoas nascem ou se tornam tímidas?

Para fornecer as ferramentas e estratégias adequadas para responder às necessidades das pessoas tímidas, contribuir para o seu desenvolvimento integral, bem como melhorar a sua qualidade de vida, é essencial compreender o que se passa na mente de alguém com timidez.

Uma questão importante é a sua origem: o tímido nasce tímido ou se torna tímido?

Não existe consenso sobre isso entre diferentes pesquisadores.

Alguns associam a origem da timidez exclusivamente a fatores genéticos, outros falam em fatores ambientais; mas a ideia mais defendida entre a comunidade científica é que ambos os fatores, genéticos e ambientais, influenciam o seu aparecimento e desenvolvimento.

Melhorar a autoestima pode ajudar na timidez

A timidez pode ser tratada?

Mas o que podemos fazer para ajudar as pessoas tímidas a enfrentarem as suas dificuldades?

Logicamente, os dois contextos mais relevantes são a família e a escola.

Portanto, professores e famílias tornam-se responsáveis %u200B%u200Bpor fornecer as ferramentas e estratégias adequadas para enfrentar esse comportamento.

Abaixo estão algumas opções que podem ajudar a prevenir ou resolver esse comportamento:



Promova relações sociais. Este é um ponto chave. Para isso, é necessário que desde cedo os tímidos tenham um modelo de relação social com o qual possam aprender, bem como se encontrem regularmente em espaços onde tenham a oportunidade de interagir com outras pessoas. Por exemplo, atividades esportivas coletivas podem ajudar. Promova a autoestima positiva. A baixa autoestima é um dos aspectos que têm sido associados às pessoas tímidas, portanto, cuidar dela e fortalecê-la ajudará a criar na pessoa maior segurança, aceitar-se e amar-se. Cuide dos estados emocionais. É necessário ensinar as crianças desde pequenas a identificar sentimentos e emoções, expressá-los e compreendê-los. Uma boa inteligência emocional ajuda a gerir as diferentes situações que enfrentamos na vida. Evite colocar rótulos. Geralmente, existe o costume de rotular as pessoas após observar determinados comportamentos. Rotular uma pessoa como tímida pode afetar seu comportamento e suas crenças, reforçando assim o comportamento tímido. Gere um clima de confiança que possa ajudar pessoas tímidas a participarem ativamente na sala de aula, em reuniões ou em situações de diversos tipos. Alguns dos aspectos associados à timidez são o medo de falar em público, o medo de fazer papel de bobo ou o medo de avaliações negativas, por isso os tímidos evitam qualquer tipo de interação social. Por esta razão, os professores devem fornecer-lhes ferramentas que lhes permitam ter sucesso neste tipo de situação e criar um ambiente em que se sintam confortáveis. Trabalhe na comunicação. Oferecer estratégias para iniciar uma conversa, expressar a sua opinião ou falar perante um público permite à criança ganhar uma certa segurança nas situações que mais temem. Coloque a criança no teatro. Existem estudos mostrando que o teatro pode ajudar a melhorar o desenvolvimento social de pessoas tímidas, elas adotam um papel, enfrentam situações diversas e treinam para a vida real.



Aulas de teatro são indicadas para trabalhar a timidez

Essas são algumas das estratégias que podem ajudar pessoas tímidas a enfrentar diversas dificuldades que costumam encontrar no dia a dia.

É um primeiro passo para compreender esse traço de personalidade e sua visibilidade na sociedade.

Antigamente, apenas as pessoas tímidas sabiam a extensão do seu sofrimento em determinadas situações e aspectos.

Hoje, a timidez é considerada um elemento para prever fobia social, solidão e depressão, entre outros transtornos de origem psicológica.

Portanto, é necessário tornar visível a timidez em nossa sociedade e suas possíveis repercussões na vida das pessoas, visando conscientizar as famílias, os professores e a sociedade em geral.

Só assim poderemos atender às necessidades de todas as pessoas em suas casas e nas escolas e, assim, melhorar sua qualidade de vida.

*Verónica Sierra Sánchez é professora da Universidade de Saragoça, na Espanha

**Este texto foi publicado originalmente no site de divulgação científica The Conversation e republicado aqui com a licença Criative Commons. Clique aqui para ler a materia original em inglês.