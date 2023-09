683

Os benefícios atribuídos à alimentação biogênica incluem a ingestão de alimentos mais nutritivos e livres de resíduos químicos, o que pode promover a saúde geral, aumentar a energia, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico Freepik





Recentemente, a cantora Gaby Amarantos anunciou ter perdido 14 Kg seguindo um protocolo de alimentação biogênica. Como sempre, quando há alarde envolvendo dietas da moda, a palavra de ordem é: cautela. No caso da biogênica, na verdade, não se trata de uma dieta.





Conforme explica o nutricionista Felipe França, especialista em bioquímica celular e oxidologia, sócio-fundador da Clínica Soloh de Nutrição, é uma abordagem que vai além da parte dos alimentos. "Ela se baseia na ideia de que os alimentos consumidos devem ser naturais, orgânicos e em sua forma mais pura possível. Não é necessariamente indicada para todas as pessoas que buscam perder peso, uma vez que o foco principal não é a perda de peso".





Patrícia Alves Soares Lara, também nutricionista especialista em oxidologia e pós-graduada em medicina biomolecular, esclarece que há uma finalidade bem específica para a aplicação da terapia biogênica . "Envolve a alteração do padrão de alimentação com o objetivo de alcançar um equilíbrio nutricional e realizar uma desintoxicação. No entanto, não se trata de um regime alimentar permanente, mas sim de uma terapia com um período determinado para início e término, além disso inclui práticas como os enemas, lavagem intestinal".









A alimentação biogênica tem como objetivo alcançar um equilíbrio nutricional e realizar uma desintoxicação Arquivo Pessoal Essa abordagem, conforme explicado por Patrícia Lara, não tem nada de novo. "O protocolo foi apresentado em 1927, pelo médico alemão Max Gerson, desenvolvido inicialmente para tratar a tuberculose. Posteriormente, Gerson alegou que poderia também combater enxaquecas e até câncer. No entanto, a eficácia dessas alegações nunca foi cientificamente comprovada, e Gerson perdeu sua licença médica em 1958".





Conforme explica Patrícia Lara, a perda de peso se dá devido ao menor teor calórico dos alimentos crus. "As porções podem ser maiores, proporcionando maior saciedade, e as calorias dos alimentos crus são baixas, permitindo ao paciente consumir quantidades maiores e, assim, se sentir saciado". Trata-se de uma alimentação restritiva, com baixa ingestão calórica, e que favorece a desidratação. "Há a introdução de elementos que auxiliam na eliminação do sódio, o qual retém moléculas de água. Portanto, no começo, ocorre a desidratação do indivíduo".









'Essa alimentação se baseia na ideia de que os alimentos consumidos devem ser naturais, orgânicos e em sua forma mais pura' Arquivo Pessoal Felipe França pontua alguns dos benefícios do protocolo em relação à alimentação. "Os benefícios atribuídos à alimentação biogênica incluem a ingestão de alimentos mais nutritivos e livres de resíduos químicos, o que pode promover a saúde geral, aumentar a energia, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico". No entanto, ele ressalta que há benefícios em cozinhar alguns tipos de alimentos. "Alguns dos vegetais contém fatores antinutricionais quando consumidos crus, estes são quebrados pela cocção, como os fitatos e oxalatos. Além disso, certos compostos antioxidantes benéficos para o corpo também são ativados através da cocção, como o licopeno (pigmento carotenoide responsável pela cor vermelha-alaranjada de alguns alimentos)".





Em relação aos riscos de se aderir ao protocolo biogênico, o maior deles, conforme ressalta Patrícia, é tentar fazer sem a orientação de um profissional especializado. "A orientação e supervisão de um nutricionista é essencial para garantir que o paciente não fique com ingestão insuficiente de nutrientes, o que aumentaria o risco de desnutrição. Além disso, pode levar a problemas como cólicas e diarreias, podendo desencadear fissuras anais e câimbras devido à perda de sais minerais".