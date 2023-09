683

Especialista alerta, de que mesmo que o consumo de alimentos naturais seja rico em nutrientes, ingerir apenas hortaliças em detrimento de proteínas pode ocasionar falta de vitaminas Redes Sociais/ Reprodução



Uma postagem de Gaby Amarantos no último final de semana chamou a atenção de internautas. Em meio a fotos em ambiente bucólico, cercada pela natureza, a cantora afirma ter adotado uma alimentação biogênica que resultou na perda de 14 quilos. "Sim, eu tenho feito enemas (lavagem intestinal), bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza", escreveu na postagem.

De acordo com a nutricionista Daniele Borges, alimentação biogênica é o consumo de alimentos in natura e ingeridos da maneira mais natural possível, sem passar por processamentos ou adições. "Uma alimentação à base de alimentos biogênicos leva em consideração a retirada de processados. Nesse tipo de refeição, são utilizadas sementes de girassol, amêndoas, castanhas de caju, nozes, brotos, sementes germinadas, frutas e hortaliças", explica.





Para adotar esse tipo de consumo, pode-se ingerir mamão com semente de girassol e castanhas no café da manhã ou em lanches entre as refeições. No almoço ou jantar, abobrinha, vagem e brócolis. Segundo ela, é importante alinhar a alimentação com a prática de exercícios físicos.

Porém, segundo a nutricionista, há alguns cuidados a tomar. Mesmo que o consumo de alimentos naturais seja rico em nutrientes, ingerir apenas hortaliças em detrimento de proteínas pode ocasionar falta de vitaminas.



Leia também: Cozinha terapêutica: os benefícios de uma alimentação caseira

"Isso pode gerar cansaço, dor de cabeça e até hipovitaminose (carência de vitaminas essenciais). Por isso, a recomendação é sempre procurar um nutricionista para prescrever a estratégia nutricional que mais se adequa a você. A avaliação profissional determina a melhor escolha de alimentos com base no cálculo base de calorias e nutrientes necessários para cada um."