Hot Wheels City em BH





Com a proximidade das férias escolares, Belo Horizonte recebe este mês o Hot Wheels City Experience, uma instalação no Minas Shopping, com 5 mil m² repleta de atrações que estimulam a imaginação e fortalecem os laços familiares. O evento, que proporciona uma imersão no universo dos carrinhos Hot Wheels, é uma oportunidade de aproveitar uma experiência diferente, cheia de criatividade longe das telas do celular e do computador. Nas estações de “Desenho e Pintura”, as crianças podem personalizar carrinhos em tablets interativos, projetando as criações em telões. Já no Museu Hot Wheels, os pequenos vão conferir carrinhos exclusivos que mostram coleções históricas. A diversão continua na Pista de Kart, onde crianças e adultos compartilham a adrenalina da corrida, e no Hot Wheels Lab, com pistas gigantes que desafiam a gravidade. O evento permanece na capital até janeiro, funcionando de quinta a domingo, das 14h às 20h, às quintas e sextas, aos sábados das 10h às 18h, e aos domingos das 11h às 18h. Informações: https://hotwheelscityexperience.com/belo-horizonte/





Massagem gratuita





Passageiros que passarem pelo Aeroporto Internacional de Navegantes (SC) terão a oportunidade de ganhar uma massoterapia gratuita. A iniciativa, do Programa Caminhos para a Saúde da CCR Aeroportos, oferecerá massagens relaxantes com profissionais qualificados, das 15h às 20h, próximo à área de embarque, no 1º piso, nas próximas sextas-feiras até 13 de dezembro. A massoterapia, além de proporcionar alívio do estresse, contribui para o relaxamento muscular, melhora da circulação sanguínea e alívio de dores crônicas. “Nosso objetivo é transformar o tempo de espera no aeroporto numa oportunidade de autocuidado, incentivando o bem-estar em todas as etapas da viagem", comentou Sadi Peixoto, gerente do Aeroporto Internacional de Navegantes.

Tratamento direcionado





Com 125 anos de história, a Santa Casa BH incorporou o Maldi-Tof, um equipamento para diagnóstico microbiológico, ao seu Laboratório de Análises Clínicas. O equipamento utiliza tecnologia de espectrometria de massa e identifica bactérias e fungos com precisão em apenas 15 minutos. Antes, esse processo poderia levar até 72 horas ou, no caso de fungos filamentosos, até 10 dias. Com essa aquisição, o hospital se torna a primeira instituição 100% SUS de Minas a implementar essa tecnologia. Além de acelerar o diagnóstico, o equipamento permite intervenções médicas mais assertivas em casos críticos, como sepse e surtos de infecções hospitalares, e identificar microrganismos resistentes a antibióticos, enfrentando um dos maiores desafios globais na saúde pública: o controle da resistência bacteriana. A inovação permite otimizar recursos, reduzir o tempo de internação e oferecer tratamentos mais rápidos e precisos aos pacientes.