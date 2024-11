Com a chegada das festas de fim de ano e o aumento das viagens, a vacinação se torna essencial para proteger não apenas quem viaja, mas também seus familiares e amigos. Segundo a Fiocruz e o Instituto Butantan, o organismo leva de duas a três semanas após a aplicação da vacina para desenvolver uma resposta imunológica eficaz, tempo necessário para a produção de anticorpos no corpo. Dessa forma, quem pretende participar de encontros familiares ou festas em dezembro deve se vacinar com antecedência para garantir que estará plenamente protegido.





A enfermeira especialista em vacinação da Clínica Vacinne Elisa Lino, ressalta a importância de considerar as vacinas exigidas e recomendadas para destinos específicos, principalmente para quem vai viajar para fora do país.

“Muitos países exigem vacinas, como a da febre amarela, e algumas vacinas adicionais podem ser recomendadas dependendo da região, como a vacina contra hepatite A e B, tétano e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Além disso, a vacinação contra gripe e COVID-19 também é altamente recomendada nesta época, já que ajuda a evitar contaminações e complicações respiratórias, comuns nos períodos de maior circulação de pessoas”, afirma.



Ainda de acordo com o Instituto Butantan, a vacinação continua sendo uma das principais estratégias de proteção coletiva e pessoal, especialmente em momentos em que as interações sociais e as viagens aumentam o risco de propagação de doenças.

“A recomendação é que as pessoas busquem informações sobre os calendários vacinais de seus destinos e planejem a imunização com tempo adequado, permitindo que o corpo atinja a resposta imune necessária para as vacinas aplicadas. A vacinação é um ato de cuidado com a própria saúde e com a dos outros, uma maneira de curtir as festas com mais tranquilidade e segurança", comenta Elisa.







Vacinas para antes das férias e viagens





Elisa explica que é importante revisar as vacinas recomendadas e exigidas, especialmente para quem planeja viajar.

Algumas vacinas fundamentais incluem:





- Gripe (Influenza): recomendada para todos, principalmente no final do ano, época em que ocorrem surtos de gripe. A vacina reduz o risco de complicações respiratórias





- COVID-19: recomendada globalmente. Além de proteger contra formas graves da doença, alguns países exigem um comprovante de vacinação para entrada





- Febre amarela: exigida em países da América do Sul, África e Ásia e para viagens a áreas rurais no Brasil. Deve ser tomada pelo menos dez dias antes da viagem





- Hepatite A e B: indicada para quem vai a países com baixas condições sanitárias, pois essas doenças podem ser transmitidas por alimentos e água contaminados





- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola): recomendável para viagens a países onde o sarampo é endêmico. Dois países com alta incidência são os Estados Unidos e algumas regiões da Europa



- Meningite ACWY: exigida para quem vai para regiões como a África Subsaariana e recomendada para estudantes em universidades ou viajantes que ficarão em locais com aglomerações





- Raiva: para quem vai viajar para áreas rurais onde há contato com animais selvagens ou domésticos





- Poliomielite: alguns países podem solicitar o comprovante de vacinação contra a poliomielite, principalmente para adultos não imunizados ou que não tenham tomado o reforço. Esta vacina é mais exigida para países onde a doença ainda circula





