O incidente ocorreu após a suspensão do jogo devido a uma tempestade

O jogador de futebol peruano Hugo de La Cruz Meza, de 39 anos, morreu após ser atingido por um raio, no último domingo (3), durante uma partida em Huancayo. Ele atuava no time Família Chocca, que disputa o campeonato da liga local Onda Desportiva. As informações são da agência de notícias estatal peruana Andina.

O incidente ocorreu após a suspensão do jogo devido a uma tempestade. Enquanto os jogadores deixavam o campo, a descarga elétrica atingiu diretamente Hugo e também feriu outros quatro atletas. Um dos feridos está em estado crítico pelas queimaduras. Os outros foram encaminhados para o hospital próximo com ferimentos leves.





O que acontece quando uma pessoa é atingida por um raio?

De acordo com a Biblioteca Virtual da Saúde, ligada à pasta da Saúde, quando um raio atinge uma pessoa pode provocar sérias lesões, incluindo queimaduras graves e danos críticos ao coração, pulmões e sistema nervoso central. A chance de sobrevivência é de 2%.

Pessoas que estiverem próximas são impactadas?

Ainda segundo a Biblioteca, pessoas que estiverem próximas ao ponto de impacto também podem ser afetadas por correntes elétricas que se propagam pelo solo: o fenômeno é conhecido como descargas laterais.

Isso pode acontecer como ocorreu com os jogadores peruanos, mas também atingir a vítima também quando está embaixo de alguma árvore atingida e recebe apenas parcialmente os efeitos da descarga elétrica — prática, inclusive, que não é recomendada (veja dicas de prevenção abaixo).

Como prevenir?

Veja algumas dicas da Biblioteca Virtual da Saúde para ser atingido por um raio durante chuvas e tempestades.

Mantenha-se afastado de árvores, cercas, trilhos, postes e linhas de energia elétrica, que podem atrair raios

Evite segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca

Não permaneça em áreas abertas, como topos de morros, praias ou campos de futebol

Evite varandas, sacadas, toldos e deques durante tempestades

Não dirija ou busque abrigo em veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas