Com o final de 2024 se aproximando, muitas pessoas começam a revisar os altos e baixos do ano como forma de se preparar para um novo ciclo. Contudo, esse processo nem sempre é simples: para alguns, o balanço do ano é acompanhado por ansiedade, com os momentos desafiadores ocupando mais espaço na memória do que as conquistas.

A psicanalista Lorenza Coelho propõe uma abordagem prática e reflexiva para encerrar o ano de forma mais leve e consciente. Seu método combina autoconhecimento , planejamento emocional e bem-estar. “A ideia é simples, mas poderosa: olhar para o ano que passou de forma consciente, reconhecendo os aprendizados e criando uma base emocional para 2025”, explica Lorenza.

Para a especialista, a conclusão de um ciclo não deve ser apenas simbólica. “Quando refletimos sobre o ano que passou, identificamos padrões, celebramos vitórias e deixamos para trás o que não nos serve mais, criamos um espaço mental e emocional para mudanças reais. Entrar em 2025 com clareza é o primeiro passo para fazer escolhas mais alinhadas com nossos desejos genuínos”, ressalta.

O método sugerido pela psicanalista é estruturado em etapas práticas que promovem uma verdadeira limpeza emocional e um planejamento consciente. Confira as recomendações de Lorenza Coelho para fechar o ano com propósito:

1. Olhe para o que passou

Quais foram os momentos mais marcantes de 2024?

Que padrões você percebeu se repetindo nas suas relações, decisões ou pensamentos?

Há algo que você ainda está carregando que deveria ter deixado no passado?

2. Reconheça suas conquistas

O que você fez que te deixou orgulhoso(a)?

Quais passos pequenos ou grandes você deu para cuidar de si mesmo(a)?

Agradeça por esses momentos — eles são parte da sua evolução.

3. Pergunte-se: quem sou hoje?

Como você cresceu emocionalmente este ano?

Quais crenças sobre si mesmo(a) ainda fazem sentido? Quais você precisa questionar?

Quem é você quando está longe das expectativas dos outros?

4. Libere o que não te serve mais

Quais relações, hábitos ou compromissos estão drenando sua energia?

O que você pode deixar para trás antes de 2025?

5. Cultive intenções para o novo ano

Que mudanças você quer ver em sua vida emocional, profissional e nos seus relacionamentos?

Qual será o seu compromisso consigo mesmo(a) para cuidar da sua saúde mental?

Como você pode se conectar mais com seus desejos reais, sem medo ou culpa?

6. Peça ajuda quando necessário

Há algo em sua jornada que você sente que não pode enfrentar sozinho(a)?

Buscar apoio é um ato de coragem, não de fraqueza.

7. Escreva uma carta para 2025

Fale para o seu “eu do futuro” o que você deseja para ele. Guarde essa carta para abrir no final do próximo ano e ver o quanto você caminhou.

Com uma abordagem prática e acessível, Lorenza Coelho reforça que o ato de finalizar um ciclo é mais do que um ritual: é uma oportunidade de criar uma base sólida para o futuro. Em um mundo cada vez mais acelerado, reservar um momento para reflexão e planejamento emocional pode ser a chave para um ano novo mais leve, equilibrado e autêntico.

Sobre a psicanalista



Lorenza Coelho é psicanalista formada pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, com sólida formação em áreas complementares, como Psicossomática, Programação Neurolinguística (PNL), depressão e saúde mental. Especialista em desbloqueio mental e desenvolvimento pessoal, Lorenza combina conhecimento teórico e prática clínica para ajudar seus pacientes a superar barreiras internas, promover autoconhecimento e alcançar transformação emocional profunda. Sua atuação destaca-se pelo olhar humanizado e pela integração de abordagens inovadoras, voltadas para o bem-estar e o crescimento pessoal.