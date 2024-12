Com a proximidade das festividades de fim de ano, muitas pessoas acabam exagerando na alimentação, no consumo de bebidas alcoólicas e na sobrecarga emocional – especialmente com o estresse do trânsito e das viagens. Esses fatores podem prejudicar ainda mais a saúde do coração.

Um estudo que analisou mais de 283 mil casos de ataques cardíacos revelou que o número de infartos aumenta, em média, 20% durante a virada do ano e cerca de 10% nas férias de verão. Segundo o médico cardiologista do Grupo Med+, Helio Hayato Guimarães Hiwatashi, “quando as temperaturas ultrapassam os 30ºC, nosso corpo passa por um processo de vasodilatação. Isso ocorre quando os vasos sanguíneos se expandem para tentar regular a temperatura interna. Esse processo provoca mudanças na pressão arterial, o que pode tornar o coração mais vulnerável a problemas como arritmias, desmaios e até infarto”.





Além disso, o calor provoca a desidratação, um dos fatores mais perigosos durante o verão. A condição reduz a quantidade de sangue circulante, fazendo com que o coração tenha que trabalhar mais para manter a pressão arterial estável.

“Esse esforço extra, combinado com a espessura do sangue, que aumenta devido à perda de líquidos, eleva também o risco de um acidente vascular cerebral (AVC)”, complementa Hélio Hiwatashi. Adotar medidas preventivas é fundamental para reduzir os riscos e proteger a saúde do coração, especialmente no verão.

Veja dicas para reduzir os risco de infarto, especialmente entre pessoas com mais de 50 anos ou que já enfrentam condições cardíacas e de hipertensão:





Mantenha-se hidratado e evite exposição direta ao Sol





A desidratação é um dos maiores perigos do verão, afetando diretamente a saúde cardiovascular. Quando o corpo perde líquidos, o sangue se torna mais espesso, o que eleva a pressão arterial e sobrecarrega o coração. Para evitar esses efeitos, é essencial manter-se bem hidratado, bebendo água regularmente ao longo do dia, especialmente em ambientes quentes ou durante atividades físicas. Evite bebidas com cafeína ou álcool, pois podem intensificar a desidratação e acelerar os batimentos cardíacos.





A exposição prolongada ao sol também contribui para a desidratação e aumenta a pressão sobre o sistema cardiovascular. Nos dias mais quentes, evite o sol entre as 10h e as 16h, use chapéus, óculos escuros e protetor solar, e busque sombra sempre que possível. Em casa, mantenha o ambiente fresco com ventiladores ou ar-condicionado e durma em um local refrigerado, o que ajuda a reduzir o estresse cardiovascular e melhora o descanso.





Faça refeições leves e reduza o consumo de álcool





Uma alimentação desregrada, com excessos de frituras, gorduras e álcool, pode sobrecarregar o sistema digestivo e o coração. Para proteger a saúde cardiovascular, prefira refeições leves, com frutas, vegetais, peixes e grãos integrais, que ajudam a controlar o colesterol e a pressão arterial. O consumo excessivo de álcool também aumenta o risco cardiovascular, por isso, modere a ingestão e intercale com água para evitar complicações, como arritmias.





Evite o estresse e faça atividades físicas





O estresse causado pelo trânsito intenso durante as viagens de fim de ano pode aumentar a pressão arterial e o risco de infarto, devido à combinação de estresse, poluição e inatividade física. Para reduzir esses efeitos, escolha horários mais tranquilos para viajar e adote estratégias de relaxamento, como respiração, meditação ou caminhadas ao ar livre. Além disso, pratique exercícios moderados, como caminhadas e natação, evitando atividades pesadas nos horários mais quentes. Lembre-se de se hidratar bem para proteger o coração e evitar sobrecargas.





Evite o tabagismo e faça check-ups regulares





O cigarro é um dos principais responsáveis pelo aumento do risco de doenças cardiovasculares. Combinado ao calor e à poluição do verão, o tabagismo pode agravar ainda mais a saúde do coração, provocando vasoconstrição e elevando a pressão arterial. Além disso, para quem tem histórico de doenças cardíacas ou fatores de risco, como hipertensão e colesterol elevado, exames regulares são fundamentais.

Durante o verão, o calor pode agravar esses problemas, tornando ainda mais importante manter consultas periódicas com seu médico, realizar exames de rotina e seguir as orientações profissionais para garantir a saúde do coração.

