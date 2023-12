A melhor forma de lidar com o fim de ano é com equilíbrio e planejamento

A chegada das celebrações de fim de ano é sempre agitada quando se fala em alimentação. A variedade de comidas tradicionais da época e os banquetes clássicos das festividades como Natal e Ano Novo são automaticamente associados à dificuldade de manter o equilíbrio na hora das refeições. Enquanto uns pensam em aproveitar tudo sem limites, outros vão no caminho contrário, restringindo qualquer tipo de alimento diferente e qualquer prazer, mas nenhum desses caminhos é o mais saudável.



Nutricionista do programa VigilantesdoPeso Brasil, Matheus Motta alerta para o fato de que a melhor forma de lidar com o fim de ano é com equilíbrio e planejamento. “Muitas pessoas querem fazer promessas de perder peso durante o fim do ano, mas acabam levando suas metas ao extremo. É importante entender que esses extremos, seja ao se restringir de tudo ou permitir comer tudo sem controle algum, podem ser prejudiciais à qualidade de vida do indivíduo, inclusive para a jornada da perda de peso”.



A VigilantesdoPeso dá dicas para que as festividades de fim de ano sejam aproveitadas com equilíbrio e leveza, sem deixar de lado as metas de perda de peso:

Faça escolhas inteligentes nas refeições

Seja em uma confraternização de trabalho ou na ceia, opte por opções mais saudáveis durante a refeição, como saladas, frutas e alimentos integrais. Busque por pratos sem molhos a base de queijo, maionese ou creme de leite, e evite frituras.

Faça suas próprias receitas

As ceias de Natal e Ano Novo sempre têm variedade de comidas, e todos contribuem com as refeições, então por que não contribuir com suas versões mais saudáveis de pratos? Pastas a base de queijo cottage e requeijão light adicionadas de ervas, guacamole, palitos de legumes crus ou assados no forno, espetinhos de frutas, sanduíches feitos com pães integrais com recheio de frango desfiado ou atum, sucos naturais, água de coco e chá gelado são ótimas opções.

Varie os tipos de sobremesa

Para a sobremesa, prefira frutas frescas ou assadas e, para as sobremesas à base de creme de leite, leite condensado e chantilly, selecione um tipo de sobremesa e saboreie quantidades pequenas ou divida com um amigo.

Bebidas alcoólicas com moderação

Não exagere no álcool. Beba uma ou duas taças de vinho ou espumante e sempre prefira água ou sucos de frutas.

Coma com moderação

Monte seu prato com a quantidade de comida que você considera suficiente para ficar satisfeito e evite, assim, o exagero nas refeições.

Mantenha sua rotina de exercícios

As festas de fim de ano podem mudar rotinas com os feriados, mas é importante seguir com um bom ritmo para a prática de atividades físicas. Para manter esse ritmo, você pode fracionar as sessões de exercícios, como, por exemplo, dividir um hora de exercício por duas sessões de 30 minutos.

Durma bem

Priorizar suas horas de sono é uma boa forma de evitar o estresse, um dos principais fatores para sair do equilíbrio e deixar de lado o plano alimentar e os exercícios.

Mantenha um planejamento

Nos dias que antecedem às festividades, algumas pessoas pensam que a melhor estratégia é parar de comer para "guardar" para as comemorações, mas é importante manter uma alimentação bem planejada e equilibrada, pois as restrições só aumentam as chances de comer em excesso.

Aproveite as sobras das ceias

Nos dias seguintes às festividades, utilize as sobras das carnes e frutas para fazer sanduíches e saladas de frutas, evitando, assim, o desperdício.

Beba água

A hidratação é sempre importante para manter o equilíbrio do corpo e, além disso, quando estamos bem hidratados, pensamos com mais clareza e, assim, tomamos melhores decisões quanto a nossa alimentação.