Enxergar manchas e pontos escuros pode ocorrer com maior frequência em pessoas que têm miopia, que tiveram inflamação no olho ou que se submeteram à cirurgia de catarata

Moscas volantes, também conhecidas como floaters, são pequenas manchas, pontos, teias ou linhas escuras que se movimentam no campo de visão. O fenômeno pode surgir em qualquer idade, mas é mais comum a partir dos 45 anos e tem relação com o envelhecimento natural do olho.





A condição é percebida principalmente em ambientes mais iluminados, durante a leitura ou quando a pessoa olha para uma parede vazia de cor clara.

“O fenômeno ocorre quando o vítreo, substância gelatinosa e transparente que preenche o olho, começa a se contrair e a se separar da retina em alguns pontos, formando pequenos conglomerados de células. Normalmente, o vítreo permite que a luz alcance a retina. No entanto, a formação desses aglomerados gera sombras que percebemos como moscas volantes”, explica a oftalmologista, especialista em Retina, do H.Olhos, Hospital de Olhos da rede Vision One, Tatiana Corrêa.



Ao identificar manchas na visão, a médica recomenda consultar um especialista em retina para uma avaliação criteriosa. Especialmente porque, em alguns casos, a condição pode ser sintoma de problemas oculares mais graves.

“As moscas volantes também podem surgir em consequência de hemorragias pós-trauma, infecções ou inflamações oculares e rupturas da retina que podem causar sangramentos no vítreo”, alerta a médica.







Tatiana Corrêa cita alguns sinais que podem indicar um quadro de maior gravidade:





- Aumento na quantidade ou no tamanho das moscas volantes





- Surgimento de flashes de luz antes ou junto do aparecimento das manchas escuras





- Súbita redução do campo visual ou da acuidade visual







O diagnóstico é feito por meio de exame clínico e do mapeamento da retina. Também podem ser solicitados alguns exames complementares como o ultrassom ocular, para apontar possíveis lesões, e a tomografia de coerência óptica da retina que, por meio de feixe de laser, ajuda a identificar a causa.







“O tratamento varia de acordo com o quadro clínico. Na maioria dos casos, as moscas volantes não são graves e podem ser amenizadas com o movimento dos olhos para cima e para baixo ou de um lado para o outro, por alguns minutos”, orienta a oftalmologista. Nas situações em que há desconforto intenso ou comprometimento importante da visão, o especialista poderá indicar um tratamento cirúrgico.







De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, além do fator idade, enxergar manchas e pontos escuros pode ocorrer com maior frequência em pessoas que têm miopia, que tiveram inflamação no olho ou que se submeteram à cirurgia de catarata.



