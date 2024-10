A fisiculturista brasileira de Wellness Eduarda Bezerra, foi levada às pressas para o hospital em Las Vegas, nos Estados Unidos devido a um quadro de desidratação severa. "Desde ontem de manhã, eu estava me sentindo muito mal. Tive calafrios intensos e febre. Não conseguia me hidratar adequadamente, sofri uma desidratação severa. Minha febre chegou a 40ºC e precisei vir para a emergência", relatou Eduarda.

Eduarda conquistou o terceiro lugar em um pódio só de brasileiras no Mr. Olympia, considerado a maior competição mundial de fisiculturismo. Aos 25 anos, Eduarda participava pela primeira vez do evento. Em suas redes sociais, a atleta compartilhou os sintomas que a levaram à internação, que incluem dor de cabeça, cansaço, sede intensa, boca seca e tontura.

Desidratação severa

Eduarda explicou que se preparou intensamente para a competição ao longo dos últimos 11 meses e estava ciente dos riscos do esforço físico extremo. "Sabia que poderia haver consequências graves por conta do cansaço", comentou.

Segundo artigo publicado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a definição de desidratação se dá quando a perda de líquido no organismo é maior que a quantidade de líquido ingerido, o que consequentemente acarreta, dentre outras coisas, na diminuição do volume sanguíneo que circula pelo corpo.

De acordo com a Cleveland Clinic, além da severa, existe a desidratação leve, onde a pessoa só precisa ingerir mais líquidos oralmente (pela boca) e a moderada, onde é necessária hidratação pela veia no hospital. Segundo o nutricionista Ronaldo Cruz, a desidratação também pode ser dividida em três tipos:



Isotônica: é caracterizada pela perda de água e sais minerais Hipertônica: quando a proporção de água perdida é maior que a de sódio Hipotônica: quando ocorre perda maior de sódio do que de água

O diagnóstico acontece através da avaliação clínica e da realização de exames de sangue, fezes e urina. Não foi informado o tipo de desidratação que acometeu a fisiculturista.

"Desidratar para secar"

O coach Rubens Gomes e o fisiculturista Lucas Pinheiro explicam que antes das competições os atletas do fisiculturismo costumam "desidratar para secar", o que ajuda a definir a musculatura, segundo eles. "Quando o atleta desidrata, sua aparência melhora muito, o que em competições de fisiculturismo pode significar um melhor desempenho. Isso acontece porque a célula gordurosa guarda muita água. Então, se tem desidratação, tem menos gordura e terá mais músculos aparecendo", explica o coach.



Um dos métodos para fazer isso é tomar muita para depois expelir através da urina e do suor. Além de tomar chás e outros líquidos diuréticos, como também medicamentos diuréticos, conhecidos com "pílulas de água", ou os bloqueadores hormonais para fazer diurese, termo utilizado para denominar a quantidade de urina eliminada em determinado período, normalmente de um dia, segundo a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

O coach ressalta, inclusive, que a maior parte dos atletas que tiveram problemas na história do fisiculturismo foi com o uso de diuréticos. Segundo a Cleveland Clininc, seu uso pode, de fato, colaborar com o processo de desidratação uma vez que causa o aumento da micção. "A desidratação severa causa a hipovolemia (perda de grande quantidade de líquidos), o que diminui o volume de líquidos no corpo e, consequentemente, pode aumentar a formação de trombos, dificultar a circulação de sangue, além de alterar os níveis da pressão arterial", explica.

Segundo artigo da UFRGS, isso geralmente ocorre durante a desidratação isotônica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia