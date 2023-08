SIGA NO

Engin Akyurt/Pixabay





A água é fonte de saúde e vida para o corpo. A desidratação , caracterizada por uma baixa disponibilidade de água no organismo, é um problema grave que pode levar à morte se não tratada de forma adequada. Calcula-se que, em média, o corpo humano consiga sobreviver semanas sem comida, mas a maioria das pessoas só permanece viva de dois a quatro dias sem água. Além disso, se a ingestão é insuficiente, o organismo pode apresentar sintomas de desidratação.





A supervisora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, alerta sobre os principais sinais emitidos pelo corpo:

Sede exagerada

Boca e pele seca

Olhos fundos

Diminuição da sudorese

Cansaço

Dor de cabeça

Tontura

Moleira afundada em bebês

Em casos graves, a desidratação pode evoluir para queda da pressão arterial, perda de consciência, convulsão, coma, falência de órgãos e morte.

Outras opções de consumo

De acordo com a nutricionista, uma boa dica a quem não temi o hábito de beber água e deseja aumentar o consumo é apostar em água saborizada: “Como os ingredientes utilizados são naturais, todos têm seus benefícios, cada um pode escolher de acordo com sua criatividade e preferências. Algumas ideias são acrescentar itens como morango, mirtilos, pedaços de melancia, pepino com limão, limão e gengibre, hortelã, abacaxi, entre muitas outras opções”, sugere a nutricionista.

congerdesign/Pixabay





Já água com gás, água de coco, sucos e chás podem auxiliar na hidratação diária. Por outro lado, o gelo não é fonte de hidratação, como muitos pensam. Ele pode compor suas bebidas, mas não serve pra substituí-las, visto que a quantidade de água em um cubo de gelo é pequena.

“É possível fazer ‘refrigerantes naturais’, acrescentando a água com gás, limão ou suco de uva, ou ainda maçã e hortelã, por exemplo. Nesse caso, mais uma vez a criatividade é quem dá os limites”, acrescenta , Cintya Bassi.



Há também a opção de incluir alimentos no cardápio para fortalecer as chances de hidratação, tais como:

Melancia Morango Pêssego Framboesa Abacaxi Pepino Abobrinha Tomate Cenoura Alface Espinafre Repolho

Lembre-se de se hidratar logo ao acordar, com pelo menos 500 ml de água: “Durante o sono, nosso organismo consome muita água para continuar funcionando e, por isso, já acordamos desidratados, com necessidade de reposição”, indica Cintya Bassi.





Mesmo com todas as opções mencionadas pela nutricionista, o melhor e mais recomendado é beber água: “Para hidratar, tanto faz se ela está fria ou em temperatura ambiente. A água gelada tem um leve efeito acelerador do metabolismo, já que obriga o corpo a trabalhar pra subir a temperatura novamente e a morna, um leve efeito digestivo, porque facilita a digestão das gorduras”, alerta a nutricionista.