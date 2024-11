Com a chegada das festas de fim de ano, equilibrar a dieta e saborear as delícias das ceias pode parecer um desafio. Mas tem jeito de aproveitar o período sem culpa. Para a nutricionista da rede Meu Doutor Novamed, Aklla Vieira, uma das alternativas é buscar um cardápio saudável e apetitoso ao mesmo tempo, já que as datas pedem refeições especiais e com muito sabor. “É totalmente possível”, afirma.

Outra opção é encarar os dias de festa como exceções da rotina de bons hábitos. “Não é necessário seguir dietas radicais, mas é bom manter uma alimentação equilibrada e consciente, para ajudar o organismo a se recuperar. No mais, celebre”, sugere.

Intercalar as bebidas alcoólicas com água pode ser uma estratégia para amenizar os efeitos do álcool. Não ficar muitas horas sem comer antes das refeições festivas também é uma maneira de não exagerar na ingestão de comida. Em entrevista, Aklla dá uma série de dicas para quem quer aproveitar o fim de ano, mas sem chegar em 2025 com pesos extras:







Incluir opções saudáveis na ceia é uma forma de manter o equilíbrio sem renunciar às celebrações. Que alternativas podem compor o cardápio das festas?





Sim, é totalmente possível montar um cardápio delicioso e saudável para as festas de fim de ano. Para as entradas, podemos pensar em saladas coloridas com folhas verdes, frutas frescas como romã, nozes (tipicamente presentes no Natal) e queijos magros. As bruschettas de tomate e manjericão são ótimas opções, leves e saborosas. Para o prato principal, sugeriria carnes magras como o peito de peru ou peixes grelhados. Substituir acompanhamentos tradicionais, como arroz à grega, por versões integrais também é uma boa escolha. E, para a sobremesa, optar por frutas frescas, compotas de frutas, mousse de chocolate meio amargo e as demais opções com adição de açúcar moderado são excelentes alternativas.







Em relação às bebidas alcoólicas, qual é a recomendação para evitar excessos e minimizar o impacto no organismo? Intercalar água com álcool é uma boa prática?





Intercalar o consumo de álcool com água é uma excelente prática, pois ajuda a manter o corpo hidratado e reduz a ingestão de álcool ao longo da noite. Além disso, optar por bebidas de menor teor alcoólico, como espumantes secos, vinhos tintos ou coquetéis feitos com frutas e sem açúcar, também pode ser uma boa estratégia. Moderação é a chave. Estabelecer um limite de consumo e priorizar as bebidas de melhor qualidade pode ajudar a evitar excessos e minimizar os impactos no organismo.







Evitar longos períodos sem comer pode ser uma estratégia eficaz para controlar a fome e consumir menos calorias nas festas? Como isso funciona?





Sim, evitar longos períodos de jejum é uma estratégia eficaz para manter os níveis de glicose no sangue saudáveis, prevenindo episódios de fome intensa e escolhas alimentares impulsivas. Consumir pequenas porções de alimentos ricos em fibras e proteínas ao longo do dia, como frutas, iogurtes naturais ou castanhas, ajuda a manter a saciedade. Assim, chegamos à ceia com um maior controle da fome e conseguimos fazer escolhas mais conscientes e equilibradas para aproveitar as festas sem exagero.







Entre os alimentos típicos de fim de ano, quais são as opções menos calóricas e que poderiam compor uma refeição mais leve?





Entre os pratos tradicionais de fim de ano, podemos optar por carnes magras, como o peru e o tender, que são boas opções de proteínas. Saladas frescas com folhas verdes, frutas como abacaxi e manga, e legumes grelhados são alternativas leves e nutritivas. Outro acompanhamento interessante é o arroz integral com castanhas, que adiciona fibras e tem menor índice glicêmico. Para a sobremesa, apostar em frutas frescas ou assadas, como maçãs ou peras com canela, é uma escolha saborosa e com menos calorias.







Após um dia de excessos, o que pode ser feito para compensar e ajudar o organismo a se recuperar? Existe uma rotina pós-festa recomendada?





Após um dia de excessos, o ideal é focar em uma alimentação mais leve e rica em líquidos. Comece o dia com um café da manhã leve, com um suco verde com couve, abacaxi e gengibre. Ao longo do dia, consuma bastante água e inclua chás como chá de hibisco ou chá verde, que auxiliam na digestão e na eliminação de toxinas. Prefira alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e verduras, e evite alimentos processados ou ricos em açúcar e gordura. Além disso, atividades físicas leves, como uma caminhada, podem ajudar na recuperação do organismo.







Fazer uma desintoxicação antes ou depois das festas é realmente eficaz? Que práticas simples poderiam ajudar nessa limpeza do organismo?





A ideia de desintoxicação muitas vezes é mal compreendida. O corpo já possui mecanismos naturais de detoxificação, como o fígado e os rins, que trabalham constantemente para eliminar toxinas. No entanto, podemos apoiar esses processos através de hábitos saudáveis. Consumir muita água, incluir chás antioxidantes (como chá verde e chá de gengibre), evitar alimentos processados e ricos em açúcar e preferir alimentos naturais e frescos são práticas simples que ajudam a melhorar a eficiência dos sistemas naturais de desintoxicação. Não é necessário seguir dietas radicais, mas sim manter uma alimentação equilibrada e consciente para ajudar o organismo a se recuperar. Aproveite as festas sempre com equilíbrio e moderação. Esse é o grande segredo.

