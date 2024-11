O suor ainda é um assunto sensível para muitas pessoas. E com a falta de comunicação sobre o tema, é comum que muitos mitos acabem se espalhando, como a associação direta de transpiração ao mau odor. “Cada pessoa possui um organismo e reage de forma diferente ao suor, mas a verdade é que todos suam e existe um motivo para isso. É importante normalizar mais esse assunto sem constrangimentos, até para compartilhar dicas entre amigos e criar uma rotina de autocuidado para a pele no dia a dia”, afirma Vanessa Perusso, dermatologista parceira da Farnese.



Para criar um hábito, há uma diversidade de produtos de higiene que auxiliam no controle do suor. No entanto, vale ressaltar a importância de escolher por desodorantes, sabonetes e cremes que respeitem o equilíbrio da pele sem bloquear a função natural da transpiração. O foco dos produtos precisa ser apenas assegurar a eliminação de bactérias que causam o mau odor e assim garantir uma perfumação mais prolongada.

Para esclarecer dúvidas e auxiliar na criação de hábitos de autocuidado, que vão além do famoso skincare, a dermatologista citou alguns mitos e verdades sobre o assunto. Confira:

Transpiração cheia mal

Mito. Provavelmente esse é o mito mais comum de todos. Embora para algumas pessoas o suor realmente tenha um cheiro mais forte, a transpiração em si é inodora. Em casos de mau cheiro excessivo é recomendado que a pessoa procure um especialista que possa tratar da questão para além das maneiras convencionais.

“O suor natural não tem cheiro, afinal, é composto em sua maior parte por água. O que provoca o mau odor é algum outro elemento somado a ele, como a presença de bactérias, fungos e outros microrganismos. Para garantir uma pele sempre cheirosa, é importante fazer uso de produtos desodorantes e reaplicá-los durante o dia”, explica a dermatologista.

O suor pode ser influenciado por fatores emocionais

Verdade. Além dos fatores físicos ligados ao suor, questões emocionais também podem influenciar a transpiração corporal. Em momentos de maior tensão, um banho com produtos que tenham a ação de controle de odor na composição pode ser a opção perfeita para relaxar e ainda combater o suor indesejado.

“A transpiração também costuma surgir quando passamos por emoções fortes ou situações que causam estresse, como uma entrevista de emprego ou um primeiro encontro. Além do suor nas axilas, é comum que as mãos e o rosto suem mais nesses momentos”, afirma Vanessa.

O suor faz mal para a pele

Mito. Muitas pessoas assimilam diretamente o suor a uma pele oleosa e, consequentemente, um fator negativo. Porém, a transpiração ajuda a eliminar toxinas através da abertura dos poros, o que pode auxiliar na prevenção de cravos e espinhas.

“O suor não é sinônimo de uma pele ruim. O que pode acontecer, em casos de pessoas que transpiram muito, é um ressecamento da pele, pois o suor acaba eliminando a hidratação. Por isso, o autocuidado é essencial no dia a dia, não só produtos que possam garantir um controle maior de odor, mas que possam também manter a pele hidratada”, ressalta.

O suor regula a temperatura do corpo

Verdade. “Essa é a verdadeira função do suor. Embora a sensação de suar seja desagradável para todo mundo, é ele que controla a temperatura corporal, evitando que haja um aumento excessivo nos dias mais quentes, causando danos no funcionamento do organismo”, enfatiza a especialista.

Por isso, é importante que o suor não seja visto como um tabu. O indicado é estar atento aos sinais de um suor desregulado e procurar manter cuidados para garantir uma pele limpinha e cheirosa.

Suor excessivo é sempre um sinal de doença

Mito. A hiperidrose é uma síndrome que ficou muito conhecida pelo suor excessivo. Pessoas com essa condição tendem a ter uma transpiração recorrente e em grande quantidade, a ponto até de deixar a roupa encharcada. Contudo, transpirar muito não é necessariamente um sinal de doença, existem muitos fatores a serem analisados.

“Se uma pessoa tende a suar mais quando está praticando atividades físicas ou quando está exposta a altas temperaturas, isso não quer dizer que ela tenha um problema de saúde. O suor excessivo merece mais atenção em casos que não há uma justificativa para ele, como estar em ambientes fechados com ar-condicionado ligado ou após tomar um banho para dormir. Nesses momentos, buscar por um profissional é indispensável”, aconselha a dermatologista.

A profissional também reforça que para o dia a dia ou para os momentos de prática de exercícios, um diferencial é investir em produtos que apresentem funcionalidades voltadas para o controle de odor. “Atualmente, o mercado nacional apresenta algumas opções que são desenvolvidas com essa função desodorante”, reflete.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia