Uma boa alimentação é um dos pilares para a prevenção de doenças crônicas. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que uma dieta inadequada é responsável por aproximadamente 11 milhões de mortes anualmente. Além disso, estima-se que 70% das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, poderiam ser prevenidas com hábitos alimentares mais saudáveis.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), um em cada três casos dos tipos mais comuns de câncer poderia ser evitado se, no dia a dia, as pessoas praticassem mais atividades físicas, adotassem uma alimentação mais rica e variada, e optassem por não comer alimentos ultraprocessados.

De acordo com a professora de nutrição no Centro Universitário Newton Paiva, Alessandra Lovato, alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e legumes, fornecem os elementos essenciais que o corpo precisa para funcionar corretamente e prevenir enfermidades. “Para prevenção do surgimento desses problemas, boas escolhas alimentares são fundamentais”, afirma a especialista.Os grãos integrais também desempenham um papel crucial na prevenção de doenças crônicas. Eles são fontes ricas de fibras, que ajudam na digestão e controle dos níveis de açúcar no sangue. A inclusão de grãos integrais na dieta pode prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e melhorar a saúde cardiovascular. A substituição de carboidratos refinados por integrais é uma das mudanças mais recomendadas por especialistas da área de nutrição.Proteínas magras, como peixes , aves e leguminosas, são essenciais para a manutenção da massa muscular e o bom funcionamento do metabolismo de forma geral. Esses alimentos fornecem aminoácidos essenciais sem as gorduras saturadas encontradas, por exemplo, nas carnes vermelhas processadas, que estão associadas ao aumento do risco de doenças cardíacas e câncer. Já a inclusão de peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha, tem benefícios cardiovasculares.

Além de escolher os alimentos corretos, também é importante evitar o consumo excessivo de sal, açúcar e gorduras saturadas. Esses elementos, na maioria das vezes, são encontrados em alimentos ultraprocessados, grandes vilões na dieta moderna. O consumo exagerado desses produtos está diretamente ligado ao aumento da obesidade, hipertensão e outros problemas de saúde.





A adoção de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é uma estratégia eficaz na prevenção de doenças crônicas. Como destaca Alessandra Lovato, “comer bem não é apenas uma questão de estética, mas de saúde e longevidade”. Adotar bons hábitos alimentares pode não só prevenir doenças, mas também melhorar a qualidade de vida e o bem-estar geral.