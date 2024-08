Em períodos de grande amplitude térmica, com dias secos, muito quentes ou muito frios, é difícil encontrar um meio termo. A imunidade é impactada, e aumentam os casos de gripes, sonolência, alergias, problemas respiratórios, dentre outras condições de saúde. Se para os adultos é difícil, há que se ter um cuidado especial com crianças e bebês. A pediatra neonatologista Andrea Patente lista cinco maneiras práticas e fáceis para fortalecer a imunidade dos pequenos:





- Invista em uma alimentação equilibrada: uma dieta variada e rica em nutrientes é fundamental para fortalecer o sistema imunológico dos bebês e das crianças. Se o seu filho ainda não iniciou a introdução alimentar, priorize a amamentação exclusiva. Mas, se ele já se alimenta regularmente ou já é uma criança, procure oferecer frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e alimentos ricos em vitaminas C e D, como Kiwi, brócolis, laranja e salmão. Alimentos ricos em ferro e zinco, como carne e feijão, também são importantes. Evite ao máximo os alimentos industrializados ou ultraprocessados



- Manter a rotina de vacinação em dia: certifique-se de seguir o calendário de vacinação em dia e corretamente, de acordo com a recomendação do pediatra. As vacinas são fundamentais para ajudar no desenvolvimento de anticorpos e impedir que a criança adoeça



- Incentivar a prática de atividades físicas: a prática regular de exercícios ajuda a fortalecer os músculos e ossos das crianças, estimula o sistema imunológico e reduz o estresse. Procure incluir na rotina atividades como natação, passeios de bicicleta e brincadeiras ao ar livre



- Garantir a qualidade e a rotina de sono: o sono é um fator essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico de qualquer pessoa, mas principalmente das crianças. Não negligencie as sonecas diurnas e nem os rituais de higiene do sono. Enquanto a criança dorme, hormônios são liberados tanto para o crescimento, quanto para o fortalecimento do sistema imunológico



- Promover o bem-estar emocional da criança: o estresse e a ansiedade podem impactar negativamente o comportamento e o sistema imunológico das crianças. É importante promover ambientes saudáveis e incluir atividades relaxantes na rotina, como, por exemplo, leitura, momentos de brincadeira, escutar música