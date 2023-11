Segundo dados divulgados neste ano pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. Esse número é ainda maior entre as mulheres (34,2%) e na população entre 18 e 24 anos (31,6%). No entanto, há outro importante número que aponta a prática regular de atividade física como fator preventivo a estes transtornos, reduzindo em cerca de 60% o risco de desenvolver ansiedade, conforme a revista científica Frontiers in Psychiatry.

“As atividades físicas ajudam a diminuir o impacto da doença em pessoas que já sofrem com ela. Qualquer exercício trará benefícios e promoverá sensação de bem-estar. Mas, de modo geral, aqueles que envolvem a respiração, liberando mais endorfina e serotonina (o chamado hormônio da felicidade) contribuem ainda mais com a prevenção”, aponta Monica Marques, sócia e diretora técnica da Cia Athletica.



Leia: Oito dicas práticas para lidar com a ansiedade no dia a dia

Assim como as atividades físicas, uma alimentação balanceada, rica em vitaminas e nutrientes também ajuda no combate aos transtornos mentais. Mas lembre-se que, mesmo nos casos mais leves, é indispensável buscar a orientação de um psicólogo para tratar a doença de maneira adequada.



Para quem está em dúvida de qual exercício escolher, Monica Marques elaborou uma lista com os sete melhores no intuito auxiliar a combater o estresse e a ansiedade. Eles devem ser praticados com o acompanhamento de um profissional de educação física, a fim de garantir a execução adequada, otimizando resultados e evitando possíveis lesões.

Leia: Ansiedade e depressão são consideradas ‘mal do século’

Ioga: promove o relaxamento, a flexibilidade e o vigor físico em atividades físicas de baixo impacto. Ainda ajuda a melhorar a flexibilidade, o equilíbrio, a força abdominal, a digestão e a controlar o peso.



Caminhada e corrida: liberam muita endorfina e reduzem o nível de cortisol (o hormônio do estresse) no corpo. O ideal é fazer ao menos 30 minutos por dia por três vezes na semana.



Ginástica: atividade bem completa, pois trabalha vários grupos musculares de uma só vez. Colabora significativamente com a qualidade do sono, fator associado normalmente à ansiedade.



Flex Circuit – Alongamento: circuito de exercícios visando aprimorar a postura e a flexibilidade, trabalhando diversos grupos musculares, como glúteos, tronco, braços e pernas. Relaxa a mente e o corpo, ajudando a aliviar o estresse.



Pilates: trabalha a respiração, uma das maiores dificuldades de quem sofre com ansiedade. Possibilita o controle e a conexão entre corpo e mente, contribuindo até mesmo para o alívio de muitas condições patológicas.



Dança: além de movimentar o corpo e possibilitar a melhora em vários quesitos no que se refere à saúde física, contribui com o alívio do estresse, elevando a autoestima e o humor.



Musculação: excelente para o relaxamento do corpo e da mente. Ajuda a aperfeiçoar o condicionamento físico, a ganhar força e a fortalecer os músculos, proporcionando uma noite de sono de mais qualidade.