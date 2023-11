A atividade física é uma das melhores formas de desenvolver habilidades motoras, melhorar o condicionamento físico e reduzir risco de doenças crônicas. De acordo com estudo publicado pela revista iScience, os exercícios são mais importantes para uma vida saudável do que a perda de peso, principalmente se a pessoa for obesa. Segundo a pesquisa, pessoas com sobrepeso diminuem muito mais seus riscos de doenças cardíacas e morte prematura ao ganhar condicionamento físico do que perder peso ou fazer dieta. No geral, o risco de morte prematura diminui em 30% ou mais entre quem pratica exercícios.



Gerente técnico da rede de academias high end Bio Ritmo, Guilherme Leme lista algumas dicas para quem está começando a se exercitar e deseja ter uma vida mais longa e saudável:

Para quem está começando é importante não exagerar. Comece com atividades físicas de menor intensidade e vá aumentando gradualmente, à medida que o corpo se acostuma com o exercício. Nessas horas é muito importante também ter um acompanhamento profissional médico e preparador físico para saber o que você está apto ou não a fazer.

Estabeleça metas realistas

Outra dica importante é não se deslumbrar. Para quem está começando a fazer exercício físico, é também um momento de autoconhecimento, saber sobre limitações e forças e entender que tudo é um processo e você vai alcançar crescimento. Mas para isso, é preciso consistência e foco e, por isso, colocar a atividade física na rotina é o ideal.

Alongamento

Antes de iniciar qualquer atividade, o alongamento permite aquecer o corpo e prepará-lo para o esforço físico, aumentando a circulação sanguínea. Além disso, um bom aquecimento diminui o risco de lesões musculares e melhora o desempenho durante o exercício, pois o corpo já está mais preparado para responder a atividades mais intensas. Uma dica é que nenhum alongamento deve causar dor - não precisa exagerar. Alongue-se de forma leve e mantenha cada posição por 15 ou 30 segundos, respirando profundamente para relaxar os músculos.

Combine exercícios

Combinar exercícios aeróbicos com exercícios de resistência é uma ótima estratégia para quem está começando. Os exercícios aeróbicos, como corrida, dança e natação, ajudam na saúde cardiovascular, aumentam a capacidade pulmonar e auxiliam no controle de peso. Já os exercícios de resistência contribuem na melhora da força muscular, metabolismo, no equilíbrio e coordenação. Quando combinados esses dois tipos de exercícios, todo o corpo é trabalhado, com uma melhora geral.



“Para quem está começando a se exercitar, a dica é iniciar por uma modalidade menos intensa e com um acompanhamento profissional para familiarização e aprendizagem, além de exercícios de fortalecimento muscular para maior segurança, eficiência e melhor aproveitamento das atividades”, explica Guilherme Leme.