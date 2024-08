Prática milenar usada na medicina tradicional chinesa e por outros povos da Antiguidade, como egípcios e gregos, a ventosaterapia traz benefícios que vão além do alívio para dores crônicas e por esforço físico. Estudos mostram que a terapia, que consiste em aplicações de ventosas de vidro à vácuo para criar sucção sobre a pele, também é uma poderosa aliada da beleza e saúde.





“Apesar de ser frequentemente utilizada por atletas para agilizar a recuperação de dores musculares causadas por treinos intensos e contusões, a ventosaterapia proporciona bons resultados no tratamento de pele e redução de medidas”, afirma a terapeuta Cristiane Comerian, diretora do Instituto Lírios, em São Paulo, que, além do atendimento, promove cursos de capacitação de ventosaterapia.





A sucção das ventosas aumenta a circulação sanguínea e linfática da área tratada. “Essa aceleração dos fluxos ajuda a limpar e eliminar as toxinas do corpo e aumenta a oxigenação dos tecidos, assim como promove a renovação celular, resultando na melhora da aparência da pele, redução de inchaços e inflamações”, explica Cristiane.





Na estética, a técnica vem sendo usada para complementar o tratamento para redução de celulite, gordura localizada, retenção de líquido no corpo e para amenizar as rugas e flacidez, entre outras aplicações.





Segundo a terapeuta, a ventosaterapia proporciona outros benefícios à saúde, como fortalecimento do sistema imunológico, alívio das tensões musculares causadas por estresse, minimiza a ansiedade ao promover sensação de bem-estar e relaxamento, aumentando a disposição e vigor do organismo.





Apesar de inúmeros benefícios e de ser um método não invasivo, a ventosaterapia tem algumas restrições. A terapia não é indicada para gestantes, pessoas que possuem vasos sanguíneos e pele fragilizados por patologias, e por aquelas que têm problemas de coagulação, e feridas abertas. “Por isso, é importante procurar profissionais devidamente capacitados para fazer o tratamento”, aconselha Cristiane.