A sobrancelha tem impacto na autoestima feminina, cumprindo o papel de valorizar o olhar e transmitir mais harmonia. A maioria das mulheres busca por sobrancelhas perfeitas, como o caso das atrizes Maria Casadevall e Angelina Jolie. Ambas tinham sobrancelhas bem finas, que deixavam o visual mais envelhecido e com um certo ar de cansaço, mas apostaram no designer como ferramenta para conquistar mais beleza e naturalidade. Mas como ter belas sobrancelhas, assim como as atrizes fizeram? A mentora de micropigmentadoras e artista Mayara Louredo ensina:





- Procure por profissionais qualificadas para realizar o design de sobrancelhas: uma boa profissional saberá harmonizar perfeitamente o desenho das sobrancelhas com o restante do rosto. Pesquise o histórico do profissional, pegue referências e indicações e certifique-se de que está fazendo a escolha certa. Profissionais qualificados, com uma boa habilidade manual e que estão sempre em busca de atualização são joias raras. “Procure por resultados cicatrizados (após 30 dias) dos procedimentos do profissional. Se não posta resultados cicatrizados, desconfie”, alerta Mayara.



- Você é única e a sua sobrancelha também: cada pessoa tem um formato de rosto, por isso o que fica bom para um, nem sempre fica para o outro. Por esse motivo, confie e saiba ouvir o profissional que te atende. Nada de querer copiar a sobrancelha daquela famosa ou daquela influencer.



- Não arranque fios sem ter certeza de que eles não impactarão no desenho da sua sobrancelha: apesar de muito tentador, para evitar falhas, não é aconselhável arrancar os fios sem saber se ele poderá impactar no desenho da sobrancelha.



- Cuidados diários: para manter as sobrancelhas alinhadas, penteie-as diariamente. Além disso, não esqueça de usar protetor solar para proteger sua micropigmentação e mantê-la por mais tempo.

- Preze por um design natural: para evitar arrependimentos, a naturalidade é palavra de ordem. Sobrancelhas muito escuras ou com formatos geométricos ficam artificiais e com aspecto pesado. A dica de ouro da especialista é seguir a modelagem dos fios de cada cliente para manter as sobrancelhas mais naturais possíveis e sem deixar de lado a individualidade e personalidade de cada uma. “Nanopigmentação é para enaltecer a beleza da sua sobrancelha e não criar uma nova”, explica Mayara.



- Faça um bom pós-procedimento: siga à risca os cuidados pós que envolvem higienização e uso de pomada cicatrizante. A higienização evita aquelas casquinhas desagradáveis comuns nos procedimentos de antigamente. Após a cicatrização, use hidratante e filtro solar todos os dias para aumentar a durabilidade do procedimento. Fuja do sol, piscina, sauna e mar nos 15 dias após o procedimento. Não use creme com ácidos e evite maquiagem na região.