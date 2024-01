Cuidar das sobrancelhas é comum entre mulheres e homens. Atualmente, existem diversas técnicas que ajudam a valorizar o olhar, entre elas, a micropigmentação, que se tornou uma febre nos últimos anos, a tintura e a henna. É normal que as pessoas se confundam em relação às técnicas e fiquem em dúvida sobre qual escolher.

De acordo com a especialista em procedimentos para cílios e sobrancelhas da rede Estúdio Mais, Domane Ribeiro, a diferença entre as técnicas está desde o custo até o tempo de duração, mas podem ser usadas em todas as pessoas, com exceção da micropigmentação, que tem algumas contraindicações. “Nenhum dos protocolos é definitivo e o resultado varia de pessoa para pessoa, levando em conta o cuidado do paciente em relação a manutenção e retoques”, comenta ela.



A especialista ainda explica que a decisão de escolha deve ser feita entre paciente e profissional, que poderá orientar a pessoa conforme suas necessidades e desejos.



Domane explica um pouco sobre cada uma das técnicas:

Micropigmentação

Começando pela queridinha, a micropigmentação é uma técnica utilizada para preencher as sobrancelhas através de um aparelho que funciona por agulhas e estímulos de corrente elétrica. “Esse procedimento aplica tinta nas falhas e ajuda a delinear as sobrancelhas”, comenta Domane.



O procedimento, de acordo com a profissional, é indolor, pois a área é anestesiada. Além disso, tem uma boa durabilidade. “Depois do retoque, que ocorre um mês depois da primeira aplicação, a pigmentação dura cerca de seis meses a um ano”.



Vale lembrar que, por ser uma técnica minimamente invasiva, algumas pessoas não podem realizar, como no caso de pessoas com doenças autoimunes ou em determinados tipos de tratamentos.

Henna

A sobrancelha de henna, assim como a micropigmentação, é utilizada para preencher fios da região, uma opção para quem tem falhas ou mesmo deseja aprimorar o design e dar volume aos fios.

A principal diferença entre a micropigmentação e a henna é o produto. O processo de aplicar henna na sobrancelha é completamente indolor e muito rápido, entretanto, tem um efeito muito menor de preenchimento dos fios, durante cerca de 15 a 20 dias, podendo ser reaplicado após esse período.

“É uma alternativa para quem pensa em fazer a micropigmentação, mas tem algum receio. A henna pode trazer uma estética muito parecida, ou seja, caso a pessoa goste, pode fazer a micro depois”, indica Domane,



Tintura

A técnica de tintura de sobrancelha ajuda a realçar o olhar. Domane explica que essa coloração tonaliza os fios, deixando-os mais evidentes. “É uma técnica para tingir os fios de forma temporária, também muito utilizada por quem deseja cobrir fios brancos”, sugere a especialista.

No entanto, a tinta usada nesse procedimento só é capaz de tingir os fios e não a pele, diferentemente da micropigmentação e da henna. “Assim como uma tintura normal de cabelo, a técnica é indolor e com uma durabilidade de 10 a 15 dias”, esclarece a especialista.