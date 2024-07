Adultos acima de 65 anos, gestantes e pessoas com condições médicas crônicas estão em maior risco de desenvolverem estas complicações

Influenza é um vírus respiratório contagioso que infecta o nariz, a garganta e as vias aéreas. Os sintomas podem variar de leves (uma dor de garganta e coriza) a graves (uma febre alta e dores no corpo). A gripe também pode causar sérias complicações de saúde especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos, o que acarreta elevados níveis de mortalidade.

A melhor forma de se proteger contra a gripe é tomar a vacina anualmente. Em Minas Gerais, menos da metade das pessoas dos grupos prioritários (48,7%) se vacinaram contra a gripe, segundo os dados do Ministério da Saúde. Considerando a importância da prevenção, gostaríamos de reforçar a sugestão de texto abaixo que oferece orientações sobre a infecção.

Se você achar que pegou gripe, os sintomas abaixo são os principais a serem observados, além de algumas dicas de nutrição que podem ajudar a aliviá-los.

Conheça os principais sintomas da gripe:

1. Febre

Ocorre quando a temperatura interna do corpo sobe acima de 37,3 graus. Trata-se de uma resposta natural à doença e sinaliza que algo não está certo no seu corpo. O tratamento mais comum para a febre é usar um antitérmico, mas sempre com prescrição de um profissional de saúde.





A febre pode ser acompanhada por sudorese e desidratação leve. A ingestão de água e eletrólitos pode ajudar a minimizar a perda de fluidos associada à febre. Se você estiver desidratado, beba bastante água ou bebida eletrolítica, como Pedialyte®, para ajudar a hidratar rapidamente e substituir os fluidos e eletrólitos perdidos.





2. Tosse

Tossir é a forma do corpo de livrar-se de um agente irritante da garganta (muco ou poeira, por exemplo). A tosse está comumente associada a um vírus ou a uma infecção, deixando as vias aéreas inflamadas.





Pesquisas sugerem que uma colher de mel tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a acalmar a tosse e reduzir os sintomas associados a infecções do trato respiratório superior. Caso o mel sozinho não pareça atraente, você pode misturar uma colher de chá de mel em uma caneca de água morna com suco de limão. O mel deve ser usado para crianças apenas acima de 1 ano de idade.





3. Dor de garganta

A garganta dolorida, coçando ou arranhando, pode tornar doloroso comer e beber líquidos. Embora uma dor de garganta seja um sinal de gripe, alguns casos são causados por bactérias, então é importante consultar seu médico para excluir uma infecção estreptocócica.





Líquidos quentes podem ser reconfortantes, mas se você tiver dor de garganta, também pode tentar chupar alguma coisa gelada, como um picolé ou lascas de gelo. Isto pode ajudar a adormecer a garganta, aliviar os sintomas e mantê-lo hidratado.





4. Coriza ou nariz entupido

Coriza ou nariz entupido ocorre quando há inflamação nas passagens nasais, o que causa o inchaço das membranas nasais. Não há tratamento para a coriza, embora algumas pessoas usem anti-histamínicos e descongestionantes orais para ajudar a aliviar os sintomas. Mas lembre-se de sempre usar esses medicamentos com orientação médica.





Se seu nariz estiver entupido, alimentos apimentados podem agir como um descongestionante natural. Embora mais pesquisa seja necessária, a capsaicina — um componente ativo das pimentas— pode ter um efeito benéfico nos sintomas nasais. Para a coriza, um caldo quente pode ajudar a impedir a perda de fluido.





5. Dores musculares e no corpo

Durante um período de gripe, os glóbulos brancos se sobrecarregam para combater o vírus. A inflamação é um efeito colateral deste aumento nos glóbulos brancos, que pode levar a dores nos músculos e no corpo.





Se você estiver sentindo este efeito colateral da gripe, o melhor a fazer é procurar um profissional de saúde. Embora nenhum alimento específico tenha demonstrado reduzir as dores no corpo, eletrólitos como sódio, potássio, cálcio e magnésio são essenciais para diversas funções musculares, incluindo contração e relaxamento muscular. Deficiências de eletrólitos foram associadas ao início de câimbras musculares em atletas.





Alimentos ricos em eletrólitos como bananas, batatas, nozes, castanhas salgadas e iogurte podem ajudar a aliviar um pouco as dores musculares.





6. Fadiga

Não é incomum sentir-se letárgico quando seu corpo está fazendo hora extra para combater a gripe. O melhor medicamento para a fadiga é o repouso. Mas, se você precisar daquela energia extra, beba um pouco de chá verde. O chá verde é hidratante, cheio de antioxidantes e tem um toque de cafeína rejuvenescedora.







7. Vômito e diarreia

O vírus da gripe pode causar inflamação no revestimento do trato gastrointestinal, resultando em vômito e diarreia. Este sintoma é mais comum em crianças do que em adultos e pode causar desidratação. Tomar pequenos goles de Pedialyte pode ajudar a reduzir o risco de desidratação moderada associada ao vômito e à diarreia. Além disso, gengibre pode ajudar a aliviar a náusea e o vômito. Faça um pouco de chá de gengibre ou adicione gengibre fresco ralado à canja de galinha ou caldo de vegetais e tome lentamente para ajudar a aliviar a náusea. Para garantir a hidratação adequada enquanto você estiver doente, consulte seu médico.





Complicações da gripe1





Além dos sintomas acima, algumas pessoas podem apresentar complicações moderadas a graves da gripe, como:

Sinusite e infecção de ouvido

Pneumonia

Inflamação dos tecidos do coração, cérebro e músculos

Falência múltipla de órgãos

Sepse

Crises de asma.





Crianças menores de 5 anos, adultos acima de 65 anos, gestantes e pessoas com condições médicas crônicas estão em maior risco de desenvolverem estas complicações. Se você ou alguém que você ama estiver em um destes grupos e apresentar gripe, entre em contato com seu médico imediatamente.





Independentemente de sua idade ou histórico de saúde, se você tiver dificuldade para respirar, dor no peito, febre de mais de mais de 40 graus ou qualquer outra complicação, consulte seu médico imediatamente.