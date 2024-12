No Brasil, estima-se que as doenças do coração foram responsáveis por aproximadamente 400 mil mortes, o que corresponde a cerca de 30% dos óbitos no país

De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares acometem cerca de 400 mil brasileiros por ano, representando aproximadamente 30% dos óbitos anuais. E, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dessas mortes poderiam ser evitadas com hábitos saudáveis.







Patrícia Oliveira, do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês - área liderada pelo médico cardiologista Roberto Kalil Filho -, destaca que uma alimentação balanceada é um dos pilares para a prevenção das doenças cardiovasculares. “Há alimentos que agem como protetores do coração, ajudando a reduzir o risco de complicações graves, como infartos e AVCs, além de regular fatores como colesterol e pressão arterial”, afirma a médica.

A adoção de hábitos saudáveis recomendados pela American Heart Association, conhecidos como Life’s Simple 7, inclui práticas alimentares que favorecem o bom funcionamento do coração.

A ingestão de alimentos antioxidantes, ricos em fibras e gorduras saudáveis, contribui para a redução de inflamações no corpo, melhora a circulação e fortalece o sistema cardiovascular.

A nutricionista Juliana Meirelles, também do corpo clínico do Sírio-Libanês, lista dez alimentos amigos do coração:





- Salmão: rico em ácidos graxos ômega-3, que auxiliam na redução de triglicerídeos e melhoram a saúde das artérias

- Abacate: fonte de gorduras monoinsaturadas e antioxidantes, que ajudam a diminuir o colesterol LDL e proteger o sistema cardiovascular



- Aveia: com suas fibras solúveis, contribui para a redução do colesterol ruim (LDL) e melhora a função vascular



- Frutas vermelhas: ricas em antioxidantes e flavonoides, como antocianinas, que protegem o coração contra o estresse oxidativo e ajudam a regular a pressão arterial



- Castanha do pará: possui selênio e vitamina E, que fortalecem o sistema cardiovascular, além de reduzir os níveis de colesterol ruim



- Grão de bico e leguminosas: essenciais para a saúde do coração, essas fontes vegetais de proteínas e fibras ajudam a equilibrar os níveis de colesterol e controlar a pressão arterial



- Azeite de oliva extravirgem: com seu alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes, contribui para a proteção das artérias e redução da inflamação



- Espinafre e vegetais de folhas verdes: ricos em potássio e fibras, ajudam a controlar o colesterol e reduzem o risco de doenças cardíacas



- Tomate: fonte de licopeno, com ação antioxidante, que contribui para a proteção do coração e redução do colesterol

- Chá verde: suas catequinas melhoram a função das artérias, reduzem o colesterol LDL e aumentam a proteção cardiovascular





Embora esses alimentos sejam aliados poderosos, hábitos alimentares que devem ser evitados são igualmente essenciais para garantir a saúde do coração. “Evitar alimentos ricos em gorduras trans, como fast food, frituras e produtos ultraprocessados, é fundamental para reduzir o risco de doenças cardíacas”, alerta Patrícia Oliveira.

Segundo ela, alimentos com alto teor de gorduras saturadas, como carnes processadas (bacon, salsichas e linguiças), laticínios integrais e refrigerantes, devem ser consumidos com moderação ou totalmente evitados, pois são conhecidos por elevar o colesterol LDL e a pressão arterial, além de contribuir para a obesidade e a inflamação crônica.







Alimentos ricos em fibras solúveis, como grãos integrais e frutas, ajudam a reduzir a absorção de colesterol. Essas fibras se ligam ao colesterol e formam um gel viscoso no trato digestivo, impedindo sua absorção pelas células intestinais e diminuindo a quantidade de colesterol na corrente sanguínea.

"As fibras solúveis reduzem a produção de colesterol no fígado, forçando-o a usar o colesterol presente no sangue para produzir mais bile, o que contribui para a queda dos níveis de colesterol circulante”, explica a especialista.







A prevenção das doenças cardiovasculares também passa pelo cuidado constante com a saúde. A cardiologista enfatiza que, além da alimentação balanceada, a prática regular de exercícios físicos, a redução do consumo de álcool e não fumar são hábitos indispensáveis para a proteção do coração.

“É importante lembrar que a alimentação é apenas uma parte da equação. O acompanhamento médico regular e a orientação nutricional são essenciais para um plano de saúde personalizado e eficaz”, completa Patrícia.

