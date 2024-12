As mudanças na rotina durante as férias, como longas viagens, atividades físicas pouco habituais ou momentos de lazer que exigem esforço físico, podem sobrecarregar a coluna e desencadear problemas que vão desde desconfortos passageiros até lesões mais graves. Além disso, a falta de cuidado com a postura e a prática de atividades recreativas sem a devida atenção podem aumentar o risco de dores ou traumas.





Ortopedista especializado em coluna e membro de entidades internacionais como a North American Spine Society (NASS) e a Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), André Evaristo Marcondes alerta para dois problemas comuns nessa época: dores decorrentes de viagens prolongadas e acidentes graves causados por mergulhos em água rasa.

"Passar horas sentado em um carro, ônibus ou avião, sem movimentar-se adequadamente, sobrecarrega a musculatura e pode causar dores agudas ou até desencadear problemas crônicos. Pequenas mudanças na postura e no planejamento da viagem podem fazer toda a diferença", afirma o especialista.





Além disso, atividades aparentemente inofensivas, como mergulhar, podem se transformar em riscos sérios. Os mergulhos em água rasa estão entre as principais causas de fraturas na coluna cervical, que podem levar a tetraplegia e até comprometer funções vitais. "Esses acidentes são totalmente evitáveis. A falta de conhecimento ou a imprudência podem transformar momentos de lazer em tragédias", reforça André.

Acidentes por mergulho em água rasa podem resultar em lesões graves, como a perda de movimento nos braços e pernas (tetraplegia). Caso ocorra um acidente, é essencial evitar mover a vítima sem orientação adequada, pois isso pode agravar as lesões. "Busque atendimento médico imediatamente e nunca improvise ao lidar com um trauma dessa magnitude", orienta o ortopedista.





Com atenção à postura durante viagens e cuidados em atividades recreativas, é possível aproveitar as férias com segurança, preservando a saúde da coluna e prevenindo problemas que podem marcar a vida para sempre.





Durante viagens longas



Movimente-se a cada uma a duas horas e realize alongamentos simples, como rotações de ombros, flexões leves da coluna e ajuste o assento ou banco para manter a coluna ereta, utilizando almofadas lombares ou cervicais, se necessário.





Ao mergulhar



Verifique sempre a profundidade da água antes de qualquer salto. Evite locais desconhecidos e supervisione crianças e adolescentes em atividades aquáticas. Prefira entrar na água aos poucos para garantir segurança.

