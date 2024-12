As crianças podem se machucar das formas mais inesperadas e é importante que os responsáveis estejam preparados para realizar os primeiros socorros

As férias escolares são um período de descanso e lazer para as crianças, mas exigem atenção dos pais para que os pequenos estejam protegidos. A infância é uma fase de descobertas, em que habilidades motoras, como equilíbrio, agilidade e coordenação, ainda estão em desenvolvimento. Por isso é muito comum acontecerem acidentes durante as atividades ao ar livre ou dentro de casa.





O oftalmologista do H.Olhos, Hospital de Olhos da rede Vision One, Fabio Pimenta, reforça que os olhos são uma região do corpo bastante sensível e cita algumas das brincadeiras que oferecem riscos à visão:





- Estilingues e brinquedos que soltam dardos ou bolinhas

- Jogos de bola, especialmente as menores usadas em esportes como frescobol, tênis e squash





“Quando a região da visão é atingida, é importante não apertar e nem deixar a criança apertar os olhos. O responsável deve verificar se há sinais de irritação, se ela está enxergando bem e se consegue movimentar os olhos. Em caso de sinal de trauma, é fundamental procurar imediatamente um pronto atendimento em oftalmologia para que possa ser investigado se houve uma lesão de superfície ou até algo mais sério, como um descolamento de retina”, recomenda o médico.





Fabio dá uma dica para proteger o olho machucado, antes de levar ao pronto atendimento oftalmológico:





- Utilize em copo de café descartável ou o fundo, se ele for de tamanho maior



- Proteja com uma com uma gaze e coloque sobre o olho lesionado sem apertar



- Utilize fita adesiva para curativos para fixar





De acordo com o oftalmologista, “dessa forma o olho não sofrerá maior dano, pois não haverá pressão e ficará protegido contra manipulação e contaminação”. O especialista explica mais alguns cuidados para proteger os olhos das crianças:



- Não deixe a criança pular ou correr com lápis de desenhar ou outro objeto pontiagudo na mão



- Mantenha os produtos de limpeza bem fechados e fora do alcance dos pequenos

- Caso alguma substância química entre em contato com os olhos, lave com bastante água corrente e procure um pronto atendimento



- Oriente a criança a lavar sempre as mãos após acariciar o animal de estimação, a fim de proteger os olhos de possíveis irritações alérgicas



- Se houver sinal de alergia ocular, faça uma lavagem com soro fisiológico e procure um oftalmologista para que verifique se ficou algum resíduo





As crianças podem se machucar das formas mais inesperadas e é importante que os responsáveis estejam preparados para realizar os primeiros socorros e, em seguida, que procurem um especialista para que complemente o tratamento com maior eficácia.



